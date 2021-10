Bà Rịa – Vũng Tàu: Khách sạn chưa nhận du khách ngoại tỉnh

Ngày 18/10, tại Bà Rịa - Vũng Tàu, lượng người đổ về địa phương khá đông, các bãi biển đã xuất hiện nhiều người tắm biển. Tuy nhiên hiện nay, các cơ sở lưu trú vẫn chưa đón khách ngoại tỉnh dù đã liên tục nhận điện thoại khách đặt phòng.



Bà Rịa - Vũng Tàu về đêm. Ảnh: Minh Hưng

Theo ghi nhận các hệ thống khách sạn ven biển như đường Trần Phú, Thùy Vân, đa số vẫn đóng cửa. Một số nơi khác cho biết dịch ở nhiều tỉnh miền Nam vẫn đang phức tạp nên họ thận trọng chưa dám nhận khách.

Bà Hoàng Mai Liên, chủ khách sạn Hoa Phượng, TP Vũng Tàu cho biết, nhiều tỉnh thành vẫn còn ca nhiễm bệnh, giai đoạn này người về tỉnh đông vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Vì vậy, tạm thời tỉnh vẫn chưa cho các khách sạn hoạt động trở lại.

"Tôi nghĩ dù sao cũng đã đóng cửa lâu rồi, giờ dừng thêm mấy ngày chắc cũng không ảnh hưởng nhiều. Chắc qua tháng 11 khi hoạt động ăn uống, dịch vụ đi kèm khởi động nhộn nhịp thì khi đó tôi sẽ mở cửa lại", bà Liên chia sẻ.

Đường phố tại TP.Vũng Tàu chiều 17/8 rất đông nhưng các khách sạn vẫn chưa nhận khách lưu trú. Ảnh: Minh Hưng

Tương tự, ông Nguyễn Hải, chủ khách sạn New Vũng Tàu, TP Vũng Tàu cũng cho hay, hiện tại Sở Du lịch đã có công văn hướng dẫn các khách sạn thực hiện nghiêm việc tạm thời chưa đón khách. Bản thân ông cũng thấy đây là quyết định đúng đắn bởi hiện nay nguy cơ dịch bệnh vẫn còn cao. Do đó, việc chưa hoạt động lại đảm bảo an toàn cho khách và cả khách sạn.

Theo ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch, hiện nay, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã áp dụng tạm thời một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Tỉnh vẫn yêu cầu theo dõi chặt chẽ người về từ các địa phương, khu vực có dịch Covid-19 vừa hết giãn cách, nhất là từ TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An.

Do vậy, trừ các khách sạn cách ly có thu phí và các khách sạn đang được thí điểm đón, phục vụ khách du lịch nội địa theo chương trình "bong bóng du lịch" đã được UBND tỉnh cho phép thì những cơ sở lưu trú khác vẫn chưa được đón khách.

Cũng theo ông Hàng, trong ngày 16/10, Sở Du lịch cũng đã có công văn thông báo đến các cơ sở lưu trú trên địa bàn toàn tỉnh để hướng dẫn và thông báo về việc chưa cho đón khách trong giai đoạn này.