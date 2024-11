Trang An Golf & Resort - Điểm đến du lịch golf đẳng cấp tại Ninh Bình

Bản giao hưởng golf dưới rừng nguyên sinh

Du lịch golf - loại hình du lịch thể thao kết hợp giữa chơi golf và nghỉ dưỡng đang được xem là thế mạnh để ngành kinh tế xanh của Việt Nam. Với tốc độ phát triển vượt trội, ngành du lịch golf Việt kỳ vọng sẽ thu hút được hàng triệu du khách trong nước và thế giới.

Với những lợi thế tự nhiên và quan điểm phát triển du lịch dựa trên cơ sở tôn trọng và bảo tồn thiên nhiên, Trang An Golf & Resort đã và đang xây dựng thương hiệu mạnh về du lịch golf đẳng cấp và gần gũi với thiên nhiên.

Toạ lạc bên Hồ Đồng Chương thơ mộng, cách Hà Nội chưa tới 2 giờ lái xe, Tràng An Golf & Resort sở hữu nét đẹp hoang sơ của miền di sản cố đô.

Không chỉ được đánh giá và bình chọn là một trong những sân golf có cảnh quan đẹp nhất Việt Nam, Trang An Golf & Resort sở hữu 18 hố golf tiêu chuẩn quốc tế tại sân Champion Course rộng 7200 Yards với 2 hồ nước và 98 bunkers, sân Pine Course được thiết kế đặc biệt với 18 hố Par-3 ẩn mình trong rừng thông nguyên sinh độc nhất Việt Nam.

Bên cạnh đó, sân golf Tràng An còn được trang bị hệ thống cơ sở vật chất hiện đại với Nhà Câu Lạc Bộ, Locker tiêu chuẩn cao cấp, máy tính điểm Smartcore tự động, hệ thống đèn đêm hiện đại… cùng sự phục vụ chuyên nghiệp của đội ngũ CB-CNV luôn đem lại những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

Nghỉ dưỡng đẳng cấp giữa thiên nhiên khoáng đạt

Khi bước vào Trang An Golf & Resort, du khách sẽ có cảm giác như đang ở vùng cao nguyên với không gian khoáng đạt, khí hậu mát mẻ, trong lành và đặc biệt là khung cảnh non nước hữu tình – nét đặc trưng trời phú của vùng đất Nho Quan.

Hệ sinh thái đa dạng và nguyên sơ dưới sự chăm chút và nâng niu của con người tạo nên một không gian nghỉ dưỡng hoàn toàn gần gũi với thiên nhiên cho quý khách khi đến trải nghiệm chơi golf và nghỉ dưỡng tại đây.

Nằm trong khuôn viên của Trang An Golf & Resort, khu nghỉ dưỡng cung cấp dịch vụ lưu trú và vui chơi đa dang, hiện đại "có 1 không 2" tại Ninh Bình cùngđa dạng sự lựa chọn lưu trú: Golftel trẻ trung và hiện đại; Villa rừng thông mang phong cách cổ điển; Pool Villa hứa hẹn những bữa tiệc đêm thú vị; Bungalow được thiết kế 100% từ gỗ thông mang phong cách rustic; Nhà gỗ Chalet ven hồ lãng mạn hay khu vực Green Pine Camp độc đáo giữa rừng thông đậm chất thi vị.

Với sức chứa lớn và sự đa dạng về loại hình đó, Trang An Golf & Resort có thể phục vụ nhu cầu của mọi đối tượng: Từ gia đình, công ty, nhóm bạn, cặp đôi hoặc thậm chí những ai muốn đi trải nghiệm du lịch 1 mình.

Ở Green Pine Camp có những khoảng rất riêng và tĩnh lặng dành cho những du khách muốn có 1 kỳ nghỉ yên bình.

Ngoài chơi golf và nghỉ dưỡng, đến với Khu du lịch Đồi thông Hồ Đồng Chương tại Trang An Golf & Resort, du khách sẽ có thêm nhiều trải nghiệm vui chơi không giới hạn như: Zipline, Go kart, Kayak, bắn cung, đạp xe, trượt cỏ… Đặc biệt, Đồi thông Hồ Đồng Chương còn có khu vui chơi liên hoàn với hàng chục trò chơi vận động sasuke ngoài trời hấp dẫn dành cho mọi độ tuổi. Khu trò chơi dân gian , Ba Tua Farm, bãi cuội, thác Ba Tua mùa nước về luôn hứa hẹn đem đến cho du khách những trải nghiệm đáng nhớ. Các sân khấu ngoài trời giữa rừng thông, ven hồ phục vụ cho các bữa tiệc âm nhạc với nhiều quy mô tại nơi đây.

Với những con đường thơ mộng trên đồi thông, thảm cỏ xanh mướt, hệ sinh thái các loài hoa theo mùa, Trang An Golf & Resort sử hữu hàng trăm góc check-in tuyệt đẹp cho du khách ghé tham quan, thưởng thức.

Nhà hàng Thông Reo là nơi phục vụ những bữa tiệc ẩm thực tuyệt vời theo tiêu chuẩn cao cấp tại không gian trong nhà, ngoài trời, bể bơi với sức chứa hàng nghìn người; Một tách cà phê đón hoàng hôn tại Coffee House trên đồi hoa cẩm tú cầu, hay chiếc kem mát lạnh tại Tiệm kem Bông Tuyết chắc chắn sẽ là dấu ấn không thể quên dành cho du khách khi tới Trang An Golf & Resort…

Với mục tiêu kiên định về du lịch golf – du lịch xanh, Trang An Golf & Resort luôn nỗ lực từng ngày để xây dựng và bảo tồn cảnh quan thiên nhiên hoàn mỹ, nâng cấp chất lượng dịch vụ và trải nghiệm, xứng đáng là một trong những điểm đến được yêu thích nhất tại Việt Nam.