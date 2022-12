Bà Rịa - Vũng Tàu: Khởi tố Phó giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai huyện Xuyên Mộc

Ngày 22/12, tin từ Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Minh Tứ, Phó giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Xuyên Mộc.



Trước đó công an đã khám xét nhà ông Đặng Thanh Minh. Ảnh: Tuệ Mẫn

Ông Tứ bị khởi tố để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Thời gian đương nhiệm chức vụ Phó giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (ĐKĐĐ) huyện Xuyên Mộc, ông Tứ đã ký nhiều văn bản đề nghị cấp đất do Nhà nước quản lý mà các hộ dân lấn chiếm.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Đình Tâm (36 tuổi), chuyên viên chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ Xuyên Mộc cùng hành vi trên.

Cả 2 bị can trên được xác định liên quan đến vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng mà Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố vào tháng 3/2022.

Cũng liên quan đến vụ án này, ngày 9/3/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Đặng Thanh Minh (62 tuổi), nguyên Chủ tịch UBND Xuyên Mộc.

Ngoài ông Minh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu còn khởi tố các bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Huỳnh Bách Thắng, nguyên Trưởng phòng TN-MT Xuyên Mộc; ông Nguyễn Văn Triệu, nguyên Chủ tịch UBND xã Bình Châu và ông Phạm Văn Thảo, nguyên cán bộ địa chính xã Bình Châu cùng về hành vi trên.