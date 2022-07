Ngày 12/7, tin từ UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa làm việc với các sở, ngành, địa phương về công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.



Nguyên nhân là do thời gian gần đây địa phương đã tái xuất hiện các ca mắc Covid-19.

Người dân chung tay diệt muỗi lăng quăng. Ảnh: Tuệ Mẫn

Bên cạnh đó còn xuất hiện sốt xuất huyết, tay chân miệng. Các dịch bệnh đều đáng báo động với nhiều ổ bệnh và dịch tăng mạnh theo ngày.

Trong đó 1 tuần qua, toàn tỉnh ghi nhận 4 ca mắc Covid-19/ngày. Có 1 ca bệnh nặng đang điều trị tại Trung tâm Hồi sức tích cực của Bệnh viện Vũng Tàu.

Giai đoạn này công tác tiêm chủng vaccine Covid-19 tiếp tục sôi động trở lại. Đã có gần 830.000 người từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi 3 và hơn 53.000 người tiêm mũi 4; hơn 28.800 trẻ từ 5-11 tuổi tiêm mũi 2; hơn 6.810 trẻ từ 12-17 tuổi tiêm mũi 3.

Tuyên truyền diệt muỗi lăng quăng. Ảnh: Tuệ Mẫn

Riêng sốt xuất huyết đang bùng phát mạnh khiến lãnh đạo tỉnh lo ngại khó kiểm soát.

Đến nay toàn tỉnh ghi nhận gần 5.200 ca sốt xuất huyết, tăng 8,3 lần so với cùng kỳ năm 2021; tăng 3,5 lần so với trung bình giai đoạn 5 năm 2017- 2021. Cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 2 ca tử vong do sốt xuất huyết.

"Ca bệnh tăng mạnh nên các ngành, đơn vị, địa phương phải tăng cường công tác tuyên truyền người dân diệt muỗi, lăng quăng để hạn chế gia tăng sốt xuất huyết", ông Thọ nói.

Còn phía Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu cũng lên kế hoạch triển khai các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết, chủ động ngăn chặn ngay từ đầu, ngay từ ca bệnh đầu tiên, ổ dịch đầu tiên, không sốt xuất huyết lan rộng, bùng phát.

Riêng TP.Vũng Tàu thì trước "cơn lốc" dịch sốt xuất huyết, bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu đã yêu cầu Trung tâm Y tế, Phòng Y tế TP.Vũng Tàu lập kế hoạch vệ sinh môi trường hàng tuần, tiếp tục diệt lăng quăng cho đến khi ca mắc có dấu hiệu giảm.

Bác sĩ khuyến cáo khi có biểu hiện bệnh cần đến bệnh viện. Ảnh: Tuệ Mẫn

“TP.Vũng Tàu sẽ tiến hành xử phạt doanh nghiệp, cá nhân không hợp tác trong phòng, chống dịch sốt xuất huyết”, bà Hương cho biết.



Đáng nói do dịch bùng lên nên hiện nhiều bệnh viện trên địa bàn bị quá tải trong điều trị.

Bác sĩ Lê Quốc Bàn, Trưởng Khoa Nội, bệnh viện Vũng Tàu cho biết thời gian gần đây, Khoa Nội có tiếp nhận 2 bệnh nhân sốt xuất huyết nặng, gây tổn thương và suy đa cơ quan.

Đây là 2 trường hợp ở độ tuổi thanh niên khỏe mạnh, không bệnh nền.

Khi mới nhiễm bệnh, cả hai đều tự mua thuốc về nhà uống. Khi vào viện, 2 ca bệnh này đều trong tình trạng không đi lại được, choáng váng, huyết áp không đo được. Chưa đến 1 ngày điều trị, 2 bệnh nhân có diễn biến bệnh không thuận lợi.

Khoa Nội đã hội chẩn với các bệnh viện tuyến trên và cho chuyển tuyến điều trị.

"Người dân khi có dấu hiệu sốt cao, người bệnh cần đến các cơ sở y tế uy tín và có bác sĩ để được làm xét nghiệm và theo dõi bệnh, tuyệt đối không được tự mua thuốc về nhà uống, bởi không đúng thuốc sẽ khiến bệnh trở nặng nhanh hơn", ông Bàn nhấn mạnh.

Còn tại khoa Nhi, bệnh viện Bà Rịa đang điều trị cho hơn 140 bệnh nhi, trong đó có khoảng 35 ca sốt xuất huyết. Số ca sốt xuất huyết nằm viện ở giai đoạn này tăng gấp nhiều lần so với những tháng trước đó.