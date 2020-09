Bà Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy An Giang

Cụ thể, chiều ngày 24/9, Đại hội đã bầu BCH là 48 người, khuyết 3. Tại phiên họp đầu tiên, BCH Đảng bộ đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy là 14 người, bầu Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy và Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.

Bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020, tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy An Giang, khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hai Phó Bí thư là ông Nguyễn Thanh Bình, ông Lê Văn Nưng; Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra là ông Võ Minh Hoàng.

Bà Võ Thị Ánh Xuân, sinh ngày 8/1/1970. Quê quán xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Giai đoạn 1992-1996 bà Xuân là giáo viên Trường PTTH Mỹ Thới, thị xã Long Xuyên, An Giang. Sau đó, bà Xuân là chuyên viên nghiên cứu tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy An Giang. Bà Xuân lần lượt trải qua các chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ, Phó chủ tịch, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang; Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang.

Đoàn Chủ tịch đại hội bỏ thiếu bầu BCH Đảng bộ tỉnh An Giang chiều 24/9.

Từ tháng 11/2010 đến tháng 1/2013, bà Xuân giữ chức vụ Bí thư Thị ủy Tân Châu. Từ tháng 2 đến tháng 11/2013, bà Xuân giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang. Từ tháng 12/2013-10/2015: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang.

Ngày 2/10/2015, bà Ánh Xuân được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy. Từ tháng 1/2016 đến nay bà Ánh Xuân là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.