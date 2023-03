Ba yêu quái nào khiến Tôn Ngộ Không không dám thẳng tay tiêu diệt?

Thế nhưng, Tề Thiên Đại Thánh không thể tiêu diệt 3 yêu quái dù rất muốn. Nguyên do là bởi những yêu quái này do do Quan Âm Bồ Tát sắp đặt. Chúng đại diện cho tâm - ý - chí của người tu hành trên con đường học Đạo.