Bắc Kạn: Hơn 700 tỷ đồng giúp nông dân làm ăn, tăng hộ khá, giàu

Mô hình chăn nuôi lợn thương phẩm của hội viên nông dân huyện Na Rì, Bắc Kạn. Ảnh: Thu Hà

Trao đổi với PV, ông Lưu Văn Quảng - Chủ tịch Hội ND tỉnh Bắc Kạn về tình hình công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2020 cho biết: Bên cạnh những thuận lợi, sản xuất nông nghiệp của hội viên nông dân tỉnh Bắc Kạn còn nhiều khó khăn. Tình hình thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi thường xuyên xảy ra gây ảnh hưởng đến đời sống nông dân. Hết tháng 6/2020, toàn tỉnh có 82 hộ, 38 thôn, 22 xã, phường thuộc 7 huyện, thành phố bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi; 335 con lợn mắc bệnh buộc phải tiêu hủy với trọng lượng 12,6 tấn. Do giá lợn con tăng cao nên nhiều hội viên, nông dân đã không có đủ nguồn lực và điều kiện để tái đàn. Ngoài ra, do ảnh hưởng của các đợt mưa to, gió lốc đã gây thiệt hại hoa màu của bà con nông dân với 51ha diện tích trồng ngô bị gẫy đổ, ngập úng; trên 130ha trồng lúa của bà con bị ngập úng lũ quét…

Trước tình hình khó khăn chung, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã kịp thời quan tâm, chỉ đạo các cấp, các ngành cùng chung tay giải cứu nhằm hỗ trợ hội viên nông dân, tránh để xảy ra những thiệt hại và tổn thất về kinh tế. Đáng chú ý, lần đầu tiên Hội ND tỉnh Bắc Kạn phối hợp với ngân hàng Bưu điện Liên Việt giải ngân hơn 12 tỷ đồng giúp 164 lượt hộ hội viên, nông dân tại 42 tổ vay phát triển sản xuất.

Song song đó, Hội ND tỉnh tiếp tục nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội hơn 596 tỷ đồng giúp hơn 12.000 lượt hộ hội viên nông dân vay vốn sản xuất; phối hợp với Ngân hàng NNPTNT giải ngân gần 110 tỷ đồng cho hơn 1.400 hộ vay vốn.

Đến nay, Hội ND đã nhận ủy thác với 3 ngân hàng hơn 718 tỷ đồng tạo điều kiện cho hàng chục nghìn lượt hội viên nông dân vay vốn phát triển sản xuất. Hội ND các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã triển khai tốt các chương trình của ngân hàng, nguồn vốn được giải ngân nhanh chóng, đúng đối tượng, chất lượng tín dụng ổn định.

Bên cạnh việc bắt tay với 3 ngân hàng trên, Hội ND tỉnh Bắc Kạn cũng đang quản lý hơn 22,7 tỷ đồng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất. Để nông dân sử dụng hiệu quả các nguồn vốn trên, từ đầu năm đến nay, Hội ND tỉnh đã phối hợp các ngành chuyên môn tổ chức 236 lớp tập huấn kỹ thuật cho 10.200 lượt hội viên tham gia.

Hội ND tỉnh cũng đẩy mạnh xây dựng các mô hình kinh tế tập thể cho hội viên, nông dân; trong đó nổi bật là 2 chuỗi gạo Nhật Japonica và chuỗi bí xanh thơm đặc sản. Đồng thời, vận động các cơ sở Hội tăng cường việc sử dụng nhãn hiệu tập thể "Miến dong Bắc Kạn" để xây dựng vùng nguyên liệu ổn định giúp hoạt động sản xuất miến đi vào ổn định, đảm bảo lợi ích cho hội viên, nông dân. Hội ND tỉnh cũng chủ động phối hợp với các doanh nghiệp xây dựng chuỗi liên kết sản xuất gỗ và trồng rừng có chứng chỉ quốc tế nhằm giúp hội viên, nông dân gia tăng lợi nhuận, ước tính giá trị sản phẩm gỗ đã tăng trưởng đạt từ 10 - 12%.