Bạc Liêu cấm biển từ 15h chiều 21/12, tất bật ứng phó bão số 14

Ngày 21/12, UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức cuộc họp "khẩn" thông tin về tình hình chuẩn bị ứng phó với cơn bão số 14.

Tại cuộc họp, ông Phạm Văn Thiều - Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo Bộ đội Biên phòng chủ động thực hiện các biện pháp kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú bão an toàn, đặc biệt là các huyện ven biển như: Hòa Bình, Đông Hải và TP.Bạc Liêu; tránh thiệt hại về người và phương tiện.

Ông Phạm Văn Thiều - Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu chủ trì cuộc họp thông tin về tình hình chuẩn bị ứng phó với cơn bão số 14.

"Không được chủ quan, lơ là trong phòng tránh bão số 14. Đồng thời, các đơn vị có liên quan phối hợp với chủ đầu tư đang thi công các dự án điện gió ở khu vực ven biển triển khai phương án bảo vệ an toàn cho người, vật tư, phương tiện thi công. Đồng thời, các địa phương phải trực, theo dõi thường xuyên diễn biến của bão số 14", ông Thiều nhấn mạnh.

Theo Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bạc Liêu, đến 10h cùng ngày, tổng số tàu thuyền trên địa bàn đang hoạt động trên biển là 371 tàu/ 2.875 người. Số tàu đang neo đậu tại bến là 766 tàu/4.012 người; đã liên lạc được 100% đối với tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển.

Đồng thời, bộ đội biên phòng đã mở các cột đèn tín hiệu báo bão, bắn pháo hiệu báo bão tại các đồn biên phòng và bố trí người trực đảm bảo đèn tín hiệu hoạt động 24/24h để phục vụ tàu thuyền tránh trú bão.

Sở NNPTNT phối hợp với đơn vị có liên quan chuẩn bị phương án bảo vệ đê biển Đông và hệ thống cống biển đang thi công. Cơ quan chức năng đã ra thông báo nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi hoạt động trên biển để phòng tránh bão số 14 bắt đầu từ 15h ngày 21/12 cho đến khi có bản tin cuối cùng về cơn bão số 14.

Ông Lê Văn Sử - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau tại cuộc họp triển khai các hoạt động ứng phó cơn bão số 14.

Cũng trong sáng nay (21/12), UBND tỉnh Cà Mau tổ chức cuộc họp triển khai các hoạt động ứng phó cơn bão số 14.

Theo đó, UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu chính quyền địa phương, đặc biệt là các địa phương ven biển khẩn trương hướng dẫn, đôn đốc người dân chằng chống nhà cửa theo phương án đã phê duyệt đối với nhà có kết cấu yếu, nhất là các khu vực nguy hiểm; chỉ đạo lực lượng xung kích hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn thực hiện việc chằng chống nhà ở. Hoàn thành việc chằng chống nhà ở trước 7h ngày 23/12.

Sở NNPTNT phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các địa phương thông báo, hướng dẫn đảm bảo an toàn đối với lồng bè nuôi thủy sản tại Hòn Chuối và các cửa biển, nhất là các công trình đang thi công ven biển, ven sông; hướng dẫn người canh giữ đáy hàng khơi vào bờ an toàn; hướng dẫn các hộ nuôi tôm công nghiệp thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn về điện.

Chính quyền địa phương các huyện ven biển và TP.Cà Mau chỉ đạo cắt tỉa cây xanh có nguy cơ bị gãy đổ; tháo dỡ các công trình, biển hiệu không an toàn tại các khu dân cư, đô thị.

Sở NNPTNT phối họp chặt chẽ với UBND cấp huyện kiểm tra, rà soát, để kịp thời gia cố các tuyến đê xung yếu, bảo vệ sản xuất và đời sống của người dân...