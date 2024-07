Bắc Ninh "phân trần" trước thông tin nhiều thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2024 đạt điểm ngữ văn cao

Trao đổi với phóng viên Dân Việt chiều 18/7, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Bắc Ninh thông tin, theo kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục khẳng định vị thế đất học khi xếp thứ 5/63 tỉnh, thành phố toàn quốc về điểm bình quân thi tốt nghiệp THPT với 7,21 điểm. Vị trí này tương đồng với năm 2023 và tăng hơn 1 bậc so với năm 2022.

Thầy Nguyễn Khắc Thiết (thứ 2 từ trái sang) - Hiệu trưởng Trường THPT Lê Văn Thịnh (huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) cùng các thầy trong Ban giám hiệu tặng hoa chúc mừng cho các thủ khoa. Ảnh: D. C

Theo dữ liệu điểm thi tốt nghiệp THPT 2024 do Bộ GDĐT công bố, Bắc Ninh có số điểm môn ngữ văn từ 9,5 trở lên ở mức rất cao. Trong tổng số 17.493 thí sinh ở Bắc Ninh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024, có tới 606 thí sinh đạt 9,75 điểm môn ngữ văn và 1.284 thí sinh đạt 9,5 điểm. Như vậy, tổng số thí sinh đạt từ 9,5 điểm môn ngữ văn chiếm tới 10,8%, tức là cứ 10 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT sẽ có ít nhất 1 em đạt từ 9,5 điểm trở lên.

Xét trên phạm vi toàn quốc, cả nước có 1.807 thí sinh đạt mức điểm 9,75 môn văn thì Bắc Ninh hiện chiếm 1/3 (khoảng 33,5%). Nếu tính mức điểm ngữ văn từ 9 trở lên, toàn tỉnh Bắc Ninh có 4.532/17.493 thí sinh đạt mức điểm này, chiếm 25,9%. Nói cách khác, cứ 4 thí sinh Bắc Ninh làm bài thi môn ngữ văn sẽ có hơn 1 thí sinh đạt 9 điểm.

Mặc dù thông tin trên gây bất ngờ cho nhiều người, nhưng theo Sở GDĐT thì điểm môn ngữ văn của tỉnh Bắc Ninh xếp thứ 8 toàn quốc, giảm 1 bậc so với năm 2023.

"Ở các môn thi, nhiều môn có thế mạnh tiếp tục giữ vị trí ổn định trong top 10 toàn quốc về điểm trung bình qua các năm. Cụ thể, môn Vật lí xếp thứ 2 (bằng năm 2023); môn Toán xếp thứ 3 (tăng 4 bậc so với năm 2023); môn Lịch sử xếp thứ 6 (giảm 1 bậc so với năm 2023); môn Hoá học xếp thứ 6 (tăng 2 bậc so với năm 2023); môn Địa lí xếp thứ 7 (tăng 4 bậc so với năm 2023); môn Ngoại ngữ xếp thứ 8 (bằng năm 2023)" - Sở GDĐT tỉnh Bắc Ninh thông tin.

Lý giải về yếu tố khiến các thí sinh ở Bắc Ninh đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, Sở GDĐT tỉnh Bắc Ninh nhận định, những học sinh đạt điểm cao qua các đợt thi thử tốt nghiệp THPT được đội ngũ giáo viên cốt cán cấp tỉnh trực tiếp bồi dưỡng ôn tập giai đoạn nước rút để nâng cao kết quả điểm bài thi hướng đến vị trí tốp đầu của các khối thi truyền thống.



Thống kê từ dữ liệu của Bộ GDĐT cũng cho thấy, Bắc Ninh là tỉnh có 13/19 thủ khoa khối C00 (ngữ văn, lịch sử, địa lý). Địa phương này cũng có 50 trong tổng số 121 thí sinh đạt điểm cao nhất khối C00. Tương tự, với khối D01 (toán, ngữ văn, tiếng Anh), tỉnh Bắc Ninh dẫn đầu với 26/114 thí sinh đạt điểm cao nhất cả nước.

Năm 2024 là năm thứ 3 liên tiếp tỉnh Bắc Ninh có thủ khoa toàn quốc khối C0; có 2 á khoa khối D0; 2 thí sinh đứng thứ 3, thứ 4 khối A0 toàn quốc. "Cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các đơn vị, tinh thần trách nhiệm của các thầy cô giáo, sự nỗ lực của các em học sinh cùng các giải pháp phù hợp, đồng bộ, linh hoạt đã phát huy tốt năng lực, sở trường của từng học sinh với các mục tiêu rõ ràng, từ đỗ tốt nghiệp đến giành các danh hiệu thủ khoa, á khoa và nhiều mục tiêu khác tùy năng lực, sở trường cũng như tinh thần quyết tâm chinh phục đỉnh cao tri thức của chính các em" - Sở GDĐT tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh.

Từ kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, tỉnh Bắc Ninh sẽ có những đánh giá cụ thể để tiếp tục điều chỉnh việc dạy, học, đánh giá, ôn tập phù hợp trong những năm học tiếp theo. Đặc biệt, năm 2025 sẽ là năm bắt đầu tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với nhiều thay đổi, bao gồm cả đề thi. Ví dụ, đề thi Ngữ văn từ năm 2025 sẽ không còn sử dụng ngữ liệu trong sách giáo khoa hay các điều chỉnh khác để tiệm cận với nền giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực cho người học.