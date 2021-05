Bác sĩ Kenya thiệt mạng do Covid-19 chỉ vài tuần sau khi nói rằng vắc xin là 'hoàn toàn không cần thiết'

Tiến sĩ Stephen Karanja đề nghị sử dụng các phương pháp điều trị khác thay thế vắc xin

Trong một bức thư do Tiến sĩ Stephen Karanja viết, chưa đầy hai tháng trước khi ông qua đời vào thứ Năm, 27 tháng 4, ông đã đặt câu hỏi về những động cơ đáng ngờ đằng sau việc tiêm phòng.

Với tư cách là chủ tịch Hiệp hội Bác sĩ Công giáo Kenya, ông đã xảy ra xung đột với nhà thờ Công giáo về tính an toàn của vắc xin. Thay vào đó, ông khuyến nghị bệnh nhân hít hơi nước và sử dụng các viên nén hydroxychloroquine.

Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã bác bỏ những tuyên bố của ông về vắc xin và khẳng định liều lượng của Kenya là an toàn, BBC News đưa tin.

Vào tháng 3, WHO cho biết: "Vắc xin phân phối ở Kenya đã được xem xét và kiểm tra an toàn không chỉ bởi quy trình của WHO mà còn nhờ một số cơ quan quản lý địa phương."

Lập trường của Tiến sĩ Karanja cũng đi ngược lại quan điểm của Hội đồng Giám mục Công giáo Kenya, nơi nói rằng vắc xin này "hợp lý và có thể chấp nhận được về mặt đạo đức."

Theo BBC, hầu hết những liều vắc xin Covax của Kenya đã được quản lý theo một quy trình phù hợp.

Tuyên bố của bác sĩ Karanja về vắc xin là không có căn cứ

Chính phủ Kenya đã đưa ra một đợt giãn cách xã hội mới vào tháng 3 sau khi số lượng ca mắc Covid-19 tăng đột biến, khiến tổng số ca bệnh được xác nhận của đất nước lên tới hơn 160.000 ca và 2.707 ca tử vong.

Tiến sĩ Karanja đã viết trong một bức thư ngày 3 tháng 3: "Có những loại thuốc đã được thay thế và sử dụng hiệu quả để điều trị Covid-19 ... chúng tôi cho rằng việc tiêm phòng cho căn bệnh này là hoàn toàn không cần thiết."

Ông đề xuất người bệnh hít hơi nước và sử dụng một loại thuốc - bao gồm hydroxychloroquine và Ivermectin.

WHO đã không công nhận các đề xuất của bác sĩ Karanja là phương pháp điều trị hiệu quả đối với Covid-19.

Chuyên gia y tế người Kenya qua đời vào thứ Năm tuần trước, một tuần sau khi ông nhập viện với các biến chứng do nhiễm trùng coronavirus.

Trước cuộc chiến chống lại vắc-xin Covid-19, Tiến sĩ Karanja đã đưa ra một loạt các chiến dịch gây tranh cãi ở Kenya. Ông từng chống lại việc phá thai hợp pháp, nữ sinh tiêm vắc xin ung thư cổ tử cung và việc triển khai các mũi tiêm phòng uốn ván.