Ban Bí thư chuẩn y Chánh Văn phòng Tỉnh ủy giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Chiều 28/4, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Nghệ An đã tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Theo quyết định của Ban Bí thư, ông Phạm Trọng Hoàng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ Nghệ An được chuẩn y giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Nghệ An nhiệm kỳ 2020-2025.

Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ Nghệ An Phạm Trọng Hoàng (trái) được Ban Bí thư chuẩn y giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Nghệ An. Ảnh Truyền hình Nghệ An

Ông Phạm Trọng Hoàng (SN 1969), , quê Nghệ An; ông tốt nghiệp cử nhân sư phạm Lịch sử, cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, thạc sĩ Chính trị học; trình độ Lý luận chính trị cao cấp.

Khởi đầu quá trình công tác, ông Phạm Trọng Hoàng làm giáo viên ở huyện Con Cuông (Nghệ An), sau đó lần lượt trải qua nhiều vị trí lãnh đạo quản lý như: Chánh Văn phòng Huyện ủy; Trưởng phòng của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ kiêm Thư ký Phó Bí thư Tỉnh ủy; Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Bí thư Huyện ủy Tương Dương; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Vào tháng 2/2023, ông được Ban Bí thư chuẩn y Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025.