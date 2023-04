Chiều 28/4, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại Học viện An ninh nhân dân (ANND).

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Cục Tổ chức Cán bộ đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an cho Trung tướng, PGS.TS Lê Văn Thắng, Giám đốc Học viện ANND được nghỉ công tác và chờ hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1/5; Quyết định điều động Đại tá, PGS.TS Trịnh Ngọc Quyên, sinh năm 1969, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Học viện ANND thay ông Lê Văn Thắng từ ngày 1/5.

Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trao quyết định bổ nhiệm Đại tá, PGS.TS Trịnh Ngọc Quyên giữ chức vụ Giám đốc Học viện ANND. Ảnh: CAND

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an chúc mừng Trung tướng, PGS.TS Lê Văn Thắng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an giao phó; chúc Đại tá, PGS.TS Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương được lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Học viện ANND.

Chúc mừng và giao nhiệm vụ cho Đại tá, PGS.TS Trịnh Ngọc Quyên trên cương vị công tác mới, Thứ trưởng Lương Tam Quang mong muốn tân Giám đốc Học viện ANND tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng và rèn luyện bản thân; phát huy trình độ, kinh nghiệm, trải nghiệm đã có để cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Học viện ANND đoàn kết thống nhất, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được lãnh đạo Bộ Công an giao phó.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá, PGS.TS Trịnh Ngọc Quyên cho biết sẽ không ngừng nỗ lực, hoàn thiện bản thân, đồng thời xin hứa sẽ tiếp tục phát huy năng lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ ở vị trí công tác mới…

Đại tá, PGS.TS Trịnh Ngọc Quyên phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: CAND

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên (sinh năm 1969, quê quán ở Ninh Giang, Hải Dương), ông là Phó Giáo sư, tiến sĩ chuyên ngành Khoa học An ninh. Trong quá trình công tác ông từng là Cục phó - Thư ký Thứ trưởng Bộ Công an. Vào tháng 3/2013, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. Đến năm 2018, ông tiếp tục được bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Công an Quảng Ninh. Năm 2016, ông được công nhận chức danh Phó giáo sư. Ông được Bộ Công an điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương từ ngày 1/4/2019 tới nay.