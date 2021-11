Bạn gái cũ Quang Hải công khai tình mới ở trận ĐT Việt Nam gặp Ả Rập Xê-út

Huyền My và Quang Hải thời còn hẹn hò. Ảnh: SPORT

Huyền My là một trong những bạn gái cũ của tiền vệ Nguyễn Quang Hải. Tiền vệ của Hà Nội FC cặp kè với Huyền My trong thời gian ngắn sau khi chia tay Nhật Lê. Không rõ vì lý do gì, cặp đôi đã âm thầm chia tay.

Mới đây, Huyền My đã chia sẻ trên trang cá nhân tình tứ với một bạn nam. Đây được xem là hành động công khai ban trai của hot girl xứ Nghệ. Đáng chú ý, cô nàng công khai tình mới đúng ngày Quang Hải cùng ĐT Việt Nam thi đấu với Ả Rập Xê-út ở vòng loại World Cup 2022.

Được biết, Huyền My là con nhà đại gia ở Nghệ An. Còn rất trẻ nhưng cô đã được bố mẹ đầu tư một tiệm làm nail (sơn móng chân, móng tay). Trước đó, bạn gái cũ Quang Hải từng học đại học FPT.

Một số hình ảnh của Huyền My: