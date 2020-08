Bạn gái tin đồn của Đoàn Văn Hậu xinh đẹp, tài năng tới cỡ nào?

Hiện tại, Đoàn Văn Hậu đã về Việt Nam sau thời gian khoác áo SC Heerenveen theo bản hợp đồng cho mượn. Sau thời gian cách ly theo quy định, cầu thủ chạy cánh này sẽ trở lại tập luyện cùng Hà Nội FC để sẵn sàng cho các trận đấu tại V.League cũng như Cúp quốc gia khi điều kiện cho phép.

Từ khi Văn Hậu còn tập luyện, chơi bóng ở Hà Lan, đã có thông tin anh chia tay bạn gái Hoàng Anh. Dù điều này chưa được Văn Hậu chính thức xác nhận, nhưng ngay lập tức bạn gái tin đồn của cầu thủ này đã được cộng đồng mạng chú ý.

Doãn Hải My vừa tài năng vừa xinh đẹp

Văn Hậu được cho là đang có mối quan hệ với Doãn Hải My, nữ sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Luật Hà Nội. Hải My có bản thành tích học tập rất đáng nể, có thể giao tiếp tốt bằng tiếng Anh và tiếng Trung.

Bên cạnh đó, Hải My có nhan sắc xinh đẹp cùng nụ cười dễ thương. Mới đây, trên trang chủ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, thông tin dự thi của Hải My đã thu hút gần 10.000 lượt thích và chia sẻ, cao hơn nhiều so với các thí sinh xác. Bạn gái tin đồn của Văn Hậu thậm chí được đánh giá là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2020.

Cùng ngắm những hình ảnh đẹp của Doãn Hải My: