Bạn gái tỷ phú Jeff Bezos tiết lộ cách 'giữ lửa' cho mối quan hệ

Mới đây, người sáng lập tập đoàn Amazon, tỷ phú Jeff Bezos (59 tuổi) được cho là đã cầu hôn bạn gái Lauren Sánchez, theo People.



Lời cầu hôn được tỷ phú Bezos đưa ra trên siêu du thuyền Koru có giá 500 triệu USD . Hiện tại, cặp đôi đang tận hưởng trải nghiệm trong chuyến hải trình đầu tiên của mình trên siêu du thuyền đắt giá.

Trong 4 năm, Lauren Sánchez đã âm thầm làm việc đằng sau hậu trường để giúp người sáng lập Amazon và hiện là chồng sắp cưới - Jeff Bezos - trao tặng khối tài sản khổng lồ cho nhiều mục đích một cách có chiến lược.

Tháng 11/2022, trong cuộc phỏng vấn đầu tiên với tư cách là cặp đôi, Sánchez đã nói chuyện với CNN từ ngôi nhà ở Washington, D.C., về các dự án từ thiện, du hành vũ trụ và điều giúp mối quan hệ giữa bà và ông Bezos phát triển.

Các dự án từ thiện

Vào thời điểm trò chuyện, cặp đôi vừa trao giải thưởng Bezos Courage & Civility Award cho huyền thoại nhạc đồng quê Dolly Parton. Đó là khoản tài trợ trị giá 100 triệu USD , được trao cho cá nhân mà họ cảm thấy đang cố gắng biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn.

“Những người mà chúng tôi đã chọn cho đến nay, Van Jones, Jose Andres, Dolly Parton, tất cả họ đều có những câu chuyện như vậy để kể. Tôi cảm thấy vinh dự khi có thể trở thành một phần của những gì họ đang làm cho thế giới này”, Sánchez nói.

Sánchez, 53 tuổi, cựu nhà báo từng đoạt giải Emmy, sinh ra ở Albuquerque, New Mexico, cho rằng khởi đầu khiêm tốn của mình là động lực để bà cống hiến.

Tỷ phú Jeff Bezos và Lauren Sánchez. Ảnh: CNN.

Người mẹ 3 con cho biết bà đã quyên góp một triệu USD cho This Is About Humanity, tổ chức giúp xây dựng không gian học tập mang tính giáo dục cho trẻ em di cư ở biên giới Mỹ - Mexico, đồng thời thăm các gia đình di cư trong chuyến đi gần đây tới biên giới.

Sánchez cũng là phó chủ tịch của Quỹ Trái đất Bezos và đã tới Colombia cùng Gabon khi cặp đôi thực hiện cam kết trị giá 10 tỷ USD , giúp phong trào phục hồi châu Phi, chống biến đổi khí hậu và bảo tồn thiên nhiên.

Niềm đam mê cống hiến của Sánchez đến vào thời điểm người Mỹ đang chia rẽ về nhiều vấn đề.

Sánchez và tỷ phú Bezos cho biết họ muốn mang lại “một chút ánh sáng” cho những người lựa chọn đoàn kết thay vì xung đột để giải quyết các vấn đề.

“Chúng tôi muốn khuếch đại tiếng nói của họ vì những tiếng nói tiêu cực dường như đang được khuếch đại trong thế giới này”, bà cho hay.

Du hành vũ trụ

Tỷ phú Bezos, người sáng lập công ty sản xuất hàng không vũ trụ và dịch vụ hàng không vũ trụ Blue Origin, cho biết ông đang tạo ra một con đường vào không gian và tin rằng những ai muốn đều sẽ đi được trong đời.

“Tôi (tin rằng mọi người sẽ có thể du hành vũ trụ). Để tôi cho bạn một ví dụ. Anh em nhà Wright từng lái chiếc máy bay nhỏ xíu… Và nếu bạn nói với anh em nhà Wright 100 năm nữa, sẽ có một chiếc 787 chở được 400 người, họ sẽ bật cười”, ông Bezos nói.

Sánchez nói rằng bà cũng có ý định lên vũ trụ vào năm 2023. Khi được hỏi bà sẽ đi cùng ai, Sánchez cười nói: “Đó sẽ là một nhóm phụ nữ tuyệt vời”.

Ngưỡng mộ lẫn nhau

Trong cuộc phỏng vấn, sự ngưỡng mộ mà các cặp đôi bình thường dành cho nhau được thể hiện rõ.

Tỷ phú Bezos mô tả Sánchez là "người hào phóng nhất, có trái tim nhân hậu nhất mà mình từng gặp” và bạn gái chính là "nguồn cảm hứng" của ông.

“Cô ấy không bao giờ bỏ lỡ một sinh nhật nào. Mạng lưới những người mà cô ấy tặng quà sinh nhật rất lớn. Và đó chỉ là một ví dụ nhỏ”, ông cho biết.

Bộ đôi cũng nói đùa rằng tối thứ bảy của họ khá “điển hình”.

Người sáng lập tập đoàn Amazon được cho là đã cầu hôn bạn gái Lauren Sánchez. Ảnh: Reuters.

“Chúng tôi có thể hơi nhàm chán”, bà Sánchez cười nói. Mọi thứ khá “bình thường. Chúng tôi ăn tối với bọn trẻ. Điều đó rất vui và luôn đi cùng cuộc trò chuyện tuyệt vời. Có 7 người giữa chúng tôi, vì vậy có rất nhiều cuộc thảo luận. Và sau đó chúng tôi xem một bộ phim... Phải mất thời gian dài để tìm thấy bộ phim đó”.

“Có lẽ chúng tôi dành nhiều thời gian chọn phim hơn mức cần thiết”, ông Bezos nói thêm.

"Người đồng hành tuyệt vời"

Khi không làm việc cho sáng kiến từ thiện, Sánchez cho biết họ thích bay trên không trung.

Với tư cách là phi công có bằng, Sánchez thành lập Black Ops Aviation vào năm 2016. Đây là công ty sản xuất và quay phim trên không đầu tiên do phụ nữ sở hữu và điều hành, tập trung vào lĩnh vực truyền hình và điện ảnh.

“Tôi cũng đã học cách lái trực thăng”, tỷ phú Bezos cười nói. “Và cô ấy (Sánchez) là một phi công ngồi ghế sau kinh khủng”.

“Tôi nhận ra khi tôi ngồi ở phía sau trực thăng trong lúc anh ấy lái, tôi chỉ cần nhìn ra ngoài cửa sổ và thưởng thức cảnh vật”, Sanchez cười khúc khích. “Tôi sẽ nói với anh ấy kiểu: 'Không, không. Kéo lên. Được rồi. Được rồi, chậm lại'. Nhưng anh ấy rất giỏi”.

Khi đề cập đến điều giúp “giữ lửa" cho mối quan hệ, Sánchez chia sẻ cả hai đã trở thành "những người đồng hành thực sự tuyệt vời".

“Chúng tôi cũng có rất nhiều niềm vui khi ở bên nhau”, Sánchez nói. “Và chúng tôi yêu nhau… Chúng tôi luôn hướng về nhau và chúng tôi là một đội”.

Bezos nói thêm: “Thật dễ dàng. Chúng tôi truyền năng lượng cho nhau, chúng tôi tôn trọng nhau”.

Trước đây, Bezos đã kết hôn và chung sống với MacKenzie Scott trong 25 năm. Cả hai có 4 người con.

Tháng 7/2019, Bezos và Scott hoàn tất thủ tục ly hôn. Vợ cũ của tỷ phú được nhận số cổ phiếu Amazon trị giá 38,3 tỷ USD .

Sánchez có 3 người con từ các mối quan hệ trước đó và đã kết hôn, chung sống với doanh nhân Patrick Whitesell trong 13 năm, trước khi hoàn tất thủ tục ly hôn vào năm 2019.

