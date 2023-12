Mới đây, Công ty Chứng khoán và Đầu tư NH (NH Investment & Securities), trụ sở chính tại Hàn Quốc đã đưa ra đánh giá rằng, tình trạng bất ổn lớn nhất tại YG Entertainment đã được giải quyết thông qua việc gia hạn hợp đồng với nhóm nhạc Blackpink, hiện tại không còn lo ngại nào đối với công ty này.

Ngày 18/12, nhà nghiên cứu Lee Hwa-jung đã công bố một báo cáo, trong đó, bà lưu ý: "Với việc gia hạn hợp đồng của Blackpink đã giải quyết tình trạng bất ổn lớn nhất của công ty. Bên cạnh đó, sự phát triển tích cực của Babymonster và Treasure, cùng với sự trở lại của Blackpink, được dự kiến là yếu tố thúc đẩy cổ phiếu của YG tăng giá. Công ty giải trí này hiện không còn phải đối mặt với nguy cơ lớn nào nữa".

Về những hợp đồng cá nhân của Blackpink chưa được công bố, bà dự đoán: "Các hợp đồng cá nhân dự kiến sẽ được thực hiện một cách linh hoạt. Đối với các hoạt động cá nhân của Blackpink như ra mắt album solo, khả năng họ sẽ hợp tác với YG để ra mắt là rất lớn do các vấn đề thương hiệu và quyền sở hữu".



Bản hợp đồng tái ký với Blackpink "giải cứu" YG ra sao?

Về tương lai của các thành viên, bà dự đoán: "Các hoạt động cá nhân như tham gia show diễn hoặc tự kinh doanh thương hiệu sẽ được bảo đảm quyền tự chủ. Tuy nhiên, mọi hoạt động cá nhân sẽ diễn ra trong phạm vi không can thiệp cũng như làm ảnh hưởng tới hoạt động nhóm".

Đánh giá về Babymonster, bà nêu rõ: "Dựa trên lượng fan hiện có, khả năng thành công của nhóm có vẻ rất cao".

Trước đó, nhóm nhạc nữ Blackpink đã ký hợp đồng gia hạn với YG Entertainment để tiếp tục hoạt động nhóm. Trong thông báo ngày 6/12, YG cho biết: "Công ty đã hoàn tất nghị quyết của hội đồng quản trị về việc gia hạn hợp đồng độc quyền cho cả 4 thành viên nghệ sĩ Blackpink của chúng tôi".

Với việc này, YG Entertainment đã đảm bảo tài sản trí tuệ quan trọng nhất của mình. YG tuyên bố trong một thông cáo sau đó: "Sau những cuộc thảo luận cặn kẽ với Blackpink, chúng tôi đã đi tới thống nhất có một hợp đồng độc quyền, dựa trên niềm tin mạnh mẽ vào thành công hoạt động của nhóm".

Kế tiếp, Blackpink dự kiến sẽ tiếp tục hoạt động nhóm với việc phát hành album mới và bắt đầu chuyến lưu diễn quy mô toàn cầu, được tổ chức bởi YG. Ông Yang Hyun-suk, Tổng giám đốc sản xuất của YG, chia sẻ: "Tôi rất hạnh phúc tiếp tục mối quan hệ với Blackpink và sẽ cố gắng hết sức để họ tỏa sáng hơn nữa trên thị trường âm nhạc toàn cầu".

Blackpink tuyên bố chính thức rằng: "Với sự hỗ trợ đầy đủ từ YG, chúng tôi sẽ đáp lại tình yêu của người hâm mộ trên toàn thế giới thông qua các hoạt động phù hợp với tầm ảnh hưởng toàn cầu của chúng tôi, bao gồm việc phát hành album mới và chuyến lưu diễn quy mô lớn".

Blackpink đã ra mắt vào ngày 8/8/2016 với ca khúc chủ đề kép "Whistle" và "Boombayah". Với sự kết hợp giữa tài năng và vẻ đẹp ngoại hình, các thành viên Jennie, Jisoo, Rosé và Lisa đã thu hút sự chú ý lớn ngay từ khi mới ra mắt.

Họ trở thành ngôi sao K-pop, đạt được thành công với mỗi bản phát hành như "Playing with Fire", "As If It's Your Last", "DDU-DU DDU-DU", "Kill This Love", "Lovesick Girls"... Album thứ hai "BORN PINK", phát hành vào tháng 9/2022, đã chứng minh vị thế toàn cầu của họ khi trở thành nhóm nhạc nữ K-pop đầu tiên đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200 của Hoa Kỳ và Bảng xếp hạng Album chính thức Top 100 của Vương quốc Anh.

Gần đây, Blackpink đã thu hút sự chú ý khi nhận được MBE (thành viên của Huân chương Xuất sắc nhất Đế quốc Anh) từ Vua Charles III của Anh. Đây là một thành công lớn khi xét về mặt lịch sử và chứng minh rằng, Blackpink không chỉ là biểu tượng của thị trường âm nhạc thế giới nói chung mà còn của K-pop nói riêng.