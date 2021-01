Bạn muốn hẹn hò: Hẹn ăn trưa với gái xinh nhưng chàng trai liên tục bật khóc

Chương trình Hẹn ăn trưa (Bạn muốn hẹn hò) tập 252 lên sóng với sự tham gia Đặng Ái Quốc (24 tuổi - Bình Định) và Nguyễn Thị Kim Ngọc (25 tuổi - Đồng Nai). Cả hai đang sống và làm việc tại TP.HCM.

Chia sẻ về tình trường, Kim Ngọc khiến Cát Tường bất ngờ khi cho biết dù đã 25 tuổi nhưng chưa từng trải qua mối tình nào. Nói về lý do độc thân, cô bộc bạch: "Một là do em quá bận rộn, không có thời gian dành cho chuyện yêu đương. Hai là em có nhiều sở thích như tụ tập bạn bè, cà phê, đi du lịch, thời gian rảnh em đều có chuyện vui vẻ để làm nên không suy nghĩ tới. Ba là mọi người thấy em quá vui, cứ nghĩ em có ai đó rồi nên đều làm lơ. Đó là lý do mà em ế luôn. Trước đây em cảm thấy chuyện không có người yêu cũng không có vấn đề gì. Nhưng giờ em muốn có người yêu để cuộc sống của mình được vui hơn".

Trong khi đó, Ái Quốc chia sẻ anh là người rụt rè, ít tiếp xúc rộng ngoài xã hội. Tuy nhút nhát nhưng Ái Quốc lại khiến Cát Tường bất ngờ khi cho biết mình đã có 3 mối tình.

Chia sẻ về quan điểm tình yêu, chàng trai sinh năm 1996 nói: "Yêu nhau rồi thì có sự tin tưởng nhau, có sự vị tha thì sẽ có tình yêu lâu dài. Khi cưới nhau về cũng vậy thôi". Kim Ngọc cũng đồng tình với điều này và cho rằng tình yêu làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn.

Khi đang chia sẻ, Cát Tường bất ngờ khi quay sang thấy Ái Quốc đang rươm rướm nước mắt. Nữ MC hoảng hốt: "Trời sao lại khóc". Chàng trai lúng túng lau nước mắt và cho biết: "Mỗi khi xúc động em lại khóc. Khi xem phim em cũng rất hay khóc".

"Khi gặp, cảm xúc ban đầu của mình về bạn là bạn rất xinh đẹp và mạnh dạn. Những điểm yếu của mình thì bạn đều mạnh. Mình mong bạn cho cơ hội gặp gỡ, hẹn hò để tìm hiểu thêm về nhau". Kim Ngọc cũng thẳng thẳn: "Mình thấy bạn rất dễ thương. Đây cũng là cơ hội để bắt đầu một chuyện tình", Ái Quốc bày tỏ.

Kết quả, cặp đôi đều đã bấm nút hẹn hò, cho nhau cơ hội tìm hiểu.

