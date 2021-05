Bạn muốn hẹn hò: Nữ thợ may "đổ" ông chú U50 nhưng lại sợ không hợp tuổi

Chương trình Bạn muốn hẹn hò tập 719 chào đón sự tham gia của anh Thanh Tuấn, 41 tuổi - Lâm Đồng và chị Kim Phượng, 41 tuổi - Bình Phước, đang làm thợ may ở Long Xuyên.

Nam chính tự nhận bản thân là người đàn ông của gia đình, biết làm việc nội trợ nhưng cũng hơi nóng tính. Còn Kim Phượng có điểm mạnh là chịu khó, biết lắng nghe, quan tâm và giỏi nhẫn nhịn.

Kim Phượng từng lập gia đình được 15 năm, đã ly hôn cách đây 5 năm. Hiện cô đang làm mẹ đơn thân, nuôi hai cậu con trai. Nói về lý do ly hôn, cô kể: "Ở nhà tôi lo hết việc nhà, vừa làm cha, vừa làm mẹ luôn. Ảnh chỉ đi nhậu thôi, ban đầu em cũng chịu, miễn là đưa con đi học. Nhưng sau này ảnh nhậu quá rồi còn kiếm chuyện nên tôi chịu không nổi".

Còn với Thanh Tuấn, anh cũng đã từng kết hôn và có hai con trai, đứa lớn đang học đại học và đứa nhỏ đang học cấp hai. Khi MC Quyền Linh tò mò về lý do chia tay, người đàn ông cho biết rằng do vợ không may qua đời chứ không phải cả hai đổ vỡ.

Thanh Tuấn muốn đến chương trình tìm một người chân thật, biết quan tâm gia đình, chung thủy và cùng mình nuôi con trưởng thành là được.

Bạn muốn hẹn hò tập 719

Khi hàng rào tình yêu mở ra, cả hai được trực tiếp gặp mặt và trò chuyện với nhau. Qua chia sẻ từ Thanh Tuấn, Quyền Linh nhận định phía đàng trai có kinh tế ổn định, nhà cửa rộng rãi và rất chăm chỉ làm ăn, chắc chắn sẽ là chỗ dựa vững chắc cho Kim Phượng.



Lúc này, nữ thợ may bày tỏ cô không e ngại chuyện kinh tế mà lo lắng về vấn đề tuổi tác: "Tôi thấy hai người bằng tuổi không được, tức là phong thủy không hợp. Nếu mà anh sinh năm 1979 là tốt, chứ hai người cùng sinh 1980 không hợp tuổi".

Tuy nhiên, sau khi nhận được sự động viên từ cặp đôi MC, Kim Phượng đã chủ động bấm nút hẹn hò khiến cả ông mai, bà mối của chương trình vui mừng.