Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình chỉ định Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh

Đảng ủy Công an tỉnh Thái Bình vừa tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình quyết định, chỉ định thượng tá Trần Văn Phúc - Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Giao nhiệm vụ cho tân Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Thái Bình, ông Nguyễn Khắc Thận - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đề nghị ông Trần Văn Phúc tiếp tục chỉ đạo thực hiện toàn diện, có hiệu quả nhiệm vụ công tác công an, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thượng tá Trần Văn Phúc. Ảnh: CATB

Bên cạnh đó, nắm chắc tình hình, xử lý các vụ việc ngay từ cơ sở không để phát sinh thành điểm nóng; tăng cường đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm.

Trước mắt, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nêu nhiệm vụ với Công an Thái Bình là phối hợp với các ngành, địa phương tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Mặt khác, toàn lực lượng tham gia tích cực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, kiểm soát chặt di biến động dân cư ngay từ cơ sở, không để dịch bùng phát trong cộng đồng.

Thượng tá Trần Văn Phúc mới được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình cách đây khoảng 1 tháng.

Trước khi được điều động giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, thượng tá Trần Văn Phúc giữ chức Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu, Bộ Công an.

Người tiền nhiệm ở Công an tỉnh Thái Bình của thượng tá Trần Văn Phúc là đại tá Nguyễn Thanh Trường. Đại tá Nguyễn Thanh Trường trước đó đã được Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên.