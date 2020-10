Bản tin thời sự Dân Việt ngày 16/10: Áp thấp nhiệt đới tiến sát Đà Nẵng, miền Trung nguy cơ lũ chồng lũ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, áp thấp nhiệt đới đang tiến sát bờ biển Đà Nẵng - Quảng Trị. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ chiều tối nay, nhiều tỉnh miền Trung có mưa to đến rất to. Mưa sẽ kéo dài đến ngày 21/10. Miền Trung đứng trước nguy cơ lũ chồng lũ.

