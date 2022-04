"Cứ một lần cãi nhau bạn gái liền nhắn tin cho mẹ tôi từ nay đừng nhắn tin cho cô ấy nữa"

Hơn 11h trưa ngày 1/4, nữ nghi can Trần Thị Thanh Hải (29 tuổi, quê xã Minh Thuận, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) phóng hoả đốt khu nhà trọ 6 tầng ở ngõ 60 đường Phú Đô, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội khiến 1 người tử vong, 5 người khác bị thương được đưa từ bệnh viện về trụ sở Công an. Sáng cùng ngày, Hải mệt mỏi, có dấu hiệu hạ đường huyết nên công an đưa vào viện cấp cứu.

Nữ nghi can Trần Thị Thanh Hải được đưa từ bệnh viện về trụ sở Công an. Ảnh: Gia Khiêm

Vừa bước xuống xe nữ nghi can tỏ ra mệt mỏi. Theo nguồn tin của Dân Việt, sau khi biết tin mình phóng hoả gây chết người, Hải tỏ ra suy sụp. Lực lượng công an cắt cử người chăm sóc.

Ngay phòng kế bên, anh Châu Việt H. (SN 1994 ở tỉnh Tuyên Quang) lẳng lặng ngồi trên bàn, khuôn mặt bần thần. Kể từ khi xảy ra vụ việc, anh H. vẫn chưa thể tin tại sao bạn gái của mình lại dại dột gây ra lỗi lầm lớn đến như vậy.

Anh Châu Việt H. tại trụ sở Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội trưa ngày 1/4. Ảnh: Gia Khiêm

Chia sẻ với PV Dân Việt, anh H. kể, cách đây 2 năm, anh giao hàng và quen bạn gái ở quận Tây Hồ. Về sau, cả hai nảy sinh tình cảm nam nữ. Tuy nhiên, theo H., cách đây khoảng 1 năm, tính cách của bạn gái có nhiều thay đổi, hay nổi nóng. Anh H. cho rằng do ghen tuông. Những lần như vậy khiến cả 2 trở nên căng thẳng, xảy ra cãi vã, xung đột.

"Lý do gia đình tôi ngăn cấm chuyện tình cảm hai đứa bởi cứ mỗi lần cãi nhau, bạn gái lại nhắn tin cho mẹ tôi kèm lời nhắn từ nay đừng liên lạc với cô ấy nữa. Thêm nữa, yêu nhau gần 2 năm nhưng nhà cửa bạn gái ở đâu tôi cũng không biết", H. chia sẻ.

Hải mệt mỏi sau sự việc. Ảnh: Gia Khiêm

Theo H., khoảng tháng 1/2022, bạn gái báo tin mình có thai. Việc này khiến H. tỏ ra bất ngờ bởi cả hai lên kế hoạch chưa có con vội. Cũng từ đây, H. cho rằng tính cách bạn gái có nhiều thay đổi, hay cáu gắt, có lần đốt máy tính, lần thì đập vỡ máy tính tại khu nhà trọ của anh.

Cũng chính vì thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên mới đây nam thanh niên này quyết định chuyển sang nhà anh họ ở ngõ 60 đường Phú Đô để… tránh bạn gái khoảng 2 tuần nay.

"Thi thoảng tôi có nhận được tin nhắn cô ấy trách móc không quan tâm mình nhưng tôi nghĩ đã chia tay rồi quan tâm hay không việc là của mình. Việc cô ấy tìm đến đốt xe máy của anh họ tôi khiến tôi rất bất ngờ bởi mấy ngày qua cả hai không gặp, thi thoảng nhắn tin nhưng không đến mức độ quá gay gắt", H. nói.

"Giờ tôi không còn tình yêu nhưng thương cô ấy"

Theo H., thời điểm sau khi xảy ra hoả hoạn khu nhà trọ, công an trích xuất camera, anh nhận ra ngay đó là bạn gái mình qua chiếc áo khoác và xe máy để bên ngoài cổng. Ngay sau đó, H. đã hẹn gặp bạn gái và sau đó Hải bị công an bắt giữ.

"Hành vi của bạn gái tôi rất bồng bột, không nghĩ đến hậu quả của mình. Sự việc xảy ra bất ngờ khiến tôi rất đau lòng bởi trong đó có nhiều trẻ nhỏ bị thương. Đặc biệt bạn nữ tử vong tôi mới đến chưa gặp mặt bao giờ. Đến cả chuyện cô ấy bảo có thai nhưng khi đi kiểm tra không phải. Tôi đoán Hải làm vậy để ràng buộc tình cảm của mình. Giờ tôi không còn tình yêu nhưng thương cô ấy", H. nói.

Anh H. thất thần sau vụ hoả hoạn. Ảnh: Gia Khiêm

Trước đó, theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng hơn 19h ngày 31/3, do bực tức về chuyện tình cảm, Hải đã tới phòng trọ cố ý châm lửa đốt xe máy của người thân bạn trai là anh Châu Việt H. (SN 1994 ở tỉnh Tuyên Quang).

Hải khai bản thân mình có quan hệ tình cảm nam nữ với bạn trai là anh C.V.H. (SN 1994, ở Tuyên Quang). Đến cuối tháng 1/2022, Hải phát hiện có thai với anh H. nhưng bị gia đình anh H. ngăn cản, không đồng ý cho hai người tiến tới hôn nhân. Từ đây giữa Hải và bạn trai mâu thuẫn, thường xuyên cãi nhau. Hải trả thù bằng cách đốt xe máy của người nhà gia đình bạn trai. Tuy nhiên, qua kiểm tra, cơ quan công an xác định Hải không hề có thai.

Khu vực nơi xảy ra vụ cháy. Ảnh: Gia Khiêm

Khoảng 15h ngày 31/3, sau khi đi khám sức khoẻ về, Hải đến cây xăng trên đường Lạc Long Quân mua 30.000 đồng tiền xăng đựng trong chai lavie có dung tích 1,5 lít mang theo trong người rồi đi đến khu nhà trọ anh V. và anh H. ở.

Không gặp 2 người, đối tượng đi ra hàng cắt tóc gần đó làm móng và vẫn cay cú về chuyện bị gia đình anh H. ngăn cản và bản thân không được người yêu chăm sóc khi thông báo có thai.

Khoảng 18h cùng ngày, Hải quay lai phòng trọ số 4 ngõ 60 Phú Đô cùng chai xăng sau khi mua thêm bao diêm Thống Nhất. Tại đây, đối tượng nói dối vào thăm người quen và được 1 người trong khu trọ mở cửa cho vào.

Đi vào sân nhà trọ, thấy xe máy biển của người thân anh H. dựng ở sân, đối tượng đã châm lửa đốt. Thấy đám cháy bùng lên, đối tượng đã bỏ chạy về khu nhà trọ của mình. Sau đó được người yêu thông báo về vụ việc và hẹn đến gặp ở khu nhà trọ đang cháy, Hải đã bị bắt giữ trên đường.