Có rất nhiều trận cầu xứng đáng được coi là tâm điểm của vòng 3 LPBank V.League 1-2024/25 (V.League 2024/2025) như SLNA vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, HAGL vs Thép Xanh Nam Định hay Quảng Nam vs SHB Đà Nẵng, Đông Á Thanh Hoá vs Hải Phòng, CLB CAHN vs BBình Dương rồi CLB TP.HCM vs Hà Nội FC, và tất cả những trận đấu này đều góp phần đem tới một vòng đấu mãn nhãn cho khán giả.

Trước khi diễn ra vòng 3 LPBank V.League 1-2024/25 (V.League 2024/2025), HAGL và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là 2 đội bóng dẫn đầu bảng xếp hạng với tư cách là 2 CLB hiếm hoi chưa nếm mùi thất bại, và sau khi kết thúc vòng 3, vẫn là HAGL và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chia nhau 2 vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng cùng thành tích bất bại vẫn được duy trì.

Kết quả vòng 3 V.League 2024/2025

Thậm chí nếu may mắn hơn thì Hồng Lĩnh đã có được chiến thắng thứ 3 liên tiếp khi ghi bàn mở tỷ số vào lưới SLNA ở những phút bù giờ, nhưng siêu phẩm sút phạt của Benjamin Thomas đã khiến đội bóng của HLV Nguyễn Thành Công phải rời sân Vinh chỉ với 1 điểm.

Trong khi đó, HAGL tuy vẫn chắc chắn và kỷ luật, và lại có lợi thế được chơi trên sân nhà Pleiku, nhưng Thép Xanh Nam Định cũng cho thấy bản lĩnh của nhà đương kim vô địch là thế nào, và kết quả hoà 0-0 giữa 2 đội bóng này là bằng chứng cho thấy 2 bên thực sự đã rất cân tài cân sức. Đây cũng là trận đấu duy nhất của vòng 3 LPBank V.League 1-2024/25 (V.League 2024/2025) kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi, bởi 6 trận đấu còn lại đều có ít nhất 1 bàn thắng ở mỗi trận.

Nếu như Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Thép Xanh Nam Định buộc 2 đội chủ nhà SLNA và HAGL phải chia điểm ở vòng 3 LPBank V.League 1-2024/25 (V.League 2024/2025), thì Quy Nhơn Bình Định và Hà Nội FC thậm chí còn xuất sắc hơn thế, khi 2 đội bóng này đều giành trọn 3 điểm.

Quy Nhơn Bình Định hành quân đến sân Mỹ Đình với hành trang là 2 trận thua liên tiếp ở chặng mở màn của LPBank V.League 1-2024/25 (V.League 2024/2025), và lại thiếu vắng HLV trưởng Bùi Đoàn Quang Huy vì lý do sức khoẻ, nhưng đúng vào thời khắc khó khăn nhất, Quy Nhơn Bình Định đã phát huy được sức mạnh của đội bóng đang giữ ngôi á quân bằng chiến thắng 1-0 ngay tại Mỹ Đình trước chủ nhà Thể Công Viettel đang hừng hực khí thế.

Trong khi đó, Hà Nội FC đã gác lại nỗi buồn thua trận derby Thủ đô trước Thể Công Viettel ở vòng 2 để đánh bại chủ nhà CLB TP.HCM ngay trên sân Thống Nhất với tỷ số 2-0, trong đó đội trưởng Văn Quyết đã vượt qua nỗi ám ảnh sút hỏng penalty từng ám ảnh chân sút này ở mùa bóng trước bằng việc làm tung mành lưới thủ môn Patrik Lê Giang trên chấm 11m để mở tỷ số cho Hà Nội FC.

Trên sân Thanh Hoá, Hải Phòng tưởng như sẽ trở thành đội khách thứ 5 giành được điểm số ở vòng 3 LPBank V.League 1-2024/25 (V.League 2024/2025) khi Lucao ghi bàn mở tỷ số vào lưới Đông Á Thanh Hoá từ rất sớm, nhưng cú lội ngược dòng ấn tượng của các học trò HLV Velizar Popov đã giữ 3 điểm ở lại xứ Thanh, đồng thời nối dài chuỗi trận bất bại của Đông Á Thanh Hoá từ sân chơi quốc tế cho tới quốc nội.

Một đội bóng khác cũng đem phong độ ấn tượng từ đấu trường quốc tế về với LPBank V.League 1-2024/25 (V.League 2024/2025) là CLB CAHN. Nhà vô địch V.League 2023 đã cắt đứt mạch 2 trận liên tiếp không thắng tại LPBank V.League 1-2024/25 (V.League 2024/2025) bằng chiến thắng với cách biệt tối thiểu trước B.Bình Dương, trong đó tác giả bàn thắng duy nhất của trận đấu vẫn là Leo Artur, người hùng vừa lập hattrick trong chiến thắng 5-0 của CAHN trước Lion City Sailors tại giải vô địch các CLB Đông Nam Á hồi giữa tuần.

Sau khi kết thúc vòng 3 LPBank V.League 1-2024/25 (V.League 2024/2025), thứ tự trên bảng xếp hạng chỉ xáo trộn mạnh mẽ ở nhóm giữa, do khoảng cách điểm số giữa các đội đều rất gần nhau, và điều này dự báo cuộc đua tại giải vô địch quốc gia chuyên nghiệp sẽ còn nóng bỏng và hấp dẫn hơn nữa ở những chặng đường tiếp theo.

Bảng xếp hạng sau vòng 3 V.League 2024/2025: