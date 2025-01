Bánh cốm Nguyên Ninh nổi tiếng Hà Nội bị yêu cầu tạm ngừng hoạt động có oan không? Bánh cốm Nguyên Ninh nổi tiếng Hà Nội bị yêu cầu tạm ngừng hoạt động có oan không?

Trước việc đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm của Hà Nội đã phát hiện nhiều vi phạm tại cơ sở bánh cốm Nguyên Ninh (quận Ba Đình), chuyên gia cho rằng, việc yêu cầu tạm ngừng hoạt động do vi phạm an toàn thực phẩm với cơ sở này là đúng.

Chiều 2/1, đoàn kiểm tra liên ngành công tác an toàn thực phẩm (ATTP) số 1 của thành phố Hà Nội đã kiểm tra công tác bảo đảm ATTP Tết tại cơ sở sản xuất bánh cốm gia truyền Nguyên Ninh (địa chỉ 11 Hàng Than, quận Ba Đình).

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở sản xuất bánh cốm Nguyên Ninh có 5 nhân công lao động sản xuất, 1 chủ cơ sở. Qua kiểm tra thực tế, khu vực sản xuất của cơ sở được tận dụng trong gian bếp sinh hoạt của gia đình, không phân khu riêng biệt, sắp xếp lộn xộn và xuống cấp nghiêm trọng. Nền nhà khu vực bếp bong tróc, ẩm mốc, cống rãnh hở, ứ đọng rác. Dụng cụ sơ chế, chế biến dùng trong sản xuất cáu bẩn do không có chế độ vệ sinh định kỳ. Đoàn kiểm tra hồ sơ pháp lý tại cơ sở sản xuất bánh cốm Nguyên Ninh. Ảnh: CQCC Đặc biệt, nhà vệ sinh nằm ngay trong khu vực sơ chế, chế biến. Trong khu vực sản xuất còn phát hiện có côn trùng và phân của động vật. Vì cơ sở chật hẹp không có kho chứa nên các bao tải đựng nguyên liệu cốm khô được xếp ngay lối ra vào khu bếp, gần khu vực tường ẩm mốc… Kiểm tra hồ sơ pháp lý, cơ sở chưa xuất trình được giấy khám sức khỏe và xác nhận tập huấn kiến thức ATTP của chủ cơ sở và 5 nhân viên; chưa xuất trình được hồ sơ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của tất cả các nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, bao bì tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Điều kiện vệ sinh khu vực sản xuất bánh cốm không đảm bảo ATVSTP. Ảnh: CQCC Đoàn kiểm tra cũng phát hiện nhãn sản phẩm bánh cốm chưa phù hợp với bản công bố sản phẩm và chưa phù hợp về quy định ghi nhãn hàng hóa. Từ những vi phạm nêu trên, đoàn kiểm tra số 1 đã yêu cầu cơ sở tạm dừng hoạt động để khắc phục ngay những tồn tại và giao cho Ban chỉ đạo công tác ATTP quận Ba Đình tiếp tục làm việc để xử lý. Cùng ngày, đoàn đã kiểm tra đột xuất thực tế tại Công ty TNHH chế biến thực phẩm Thanh Hương – cơ sở chế biến sản xuất bánh jambon (số 50 An Dương, quận Tây Hồ). Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở có 13 nhân công lao động sản xuất. Kiểm tra hồ sơ pháp lý cho thấy, cơ sở chưa xuất trình được giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP và hợp đồng, hồ sơ chứng minh nguồn gốc của hạt điều, ruốc thịt. Về điều kiện vệ sinh thực tế, khu vực sản xuất không bố trí theo nguyên tắc một chiều, không phân khu riêng biệt; Tường trần nền khu vực sản xuất xuống cấp. Khu vực sản xuất sắp xếp lộn xộn, thiếu chế độ vệ sinh thường xuyên. Qua kiểm tra, cơ sở không có bàn để đóng gói thành phẩm. Đoàn kiểm tra tại cơ sở chế biến sản xuất bánh jambon Thanh Hương, thành phẩm được đóng bao gói ngay trên sàn nhà. Ảnh: CQCC Tại thời điểm kiểm tra, sản phẩm đang được đóng gói trên mặt sàn. Khu vực cửa sổ không có lưới chống côn trùng, bám nhiều bụi bẩn; có gián trong khu vực sản xuất; thiếu chế độ vệ sinh thường xuyên đối với trang thiết bị dụng cụ... Đoàn kiểm tra yêu cầu Công ty TNHH chế biến thực phẩm Thanh Hương – cơ sở chế biến sản xuất bánh jambon tạm dừng hoạt động để khắc phục. Ký ức Hà Nội: Bánh cốm, kỷ niệm và một thời lịch sử ĐỌC NGAY Trao đổi với PV Dân Việt, PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, Nguyên giảng viên Viện Công nghệ và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội cho rằng, việc đoàn kiểm tra liên ngành tăng cường công tác kiểm tra an toàn thực phẩm vào thời điểm giáp Tết, lễ hội là rất cần thiết. Khi phát hiện cơ sở sản xuất không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đã yêu cầu cơ sở sản xuất bánh cốm gia truyền Nguyên Ninh cũng như Công ty TNHH chế biến thực phẩm Thanh Hương dừng sản xuất là đúng. "Việc cơ sở sản xuất không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm việc đóng cửa là đúng, bởi trong sản xuất phải đủ điều kiện. Đây là cơ sở sản xuất bánh cốm truyền thống, đã có lâu đời ở phố cổ Hà Nội. Cơ sở của gia đình quy mô nhỏ nhưng khá nổi tiếng. Nhiều người cũng như du khách thường lui tới đây mua làm quà biếu hay phục vụ cưới hỏi. Tuy nhiên, dù cơ sở sản xuất cũ hay mới vẫn phải thực hiện yêu cầu của Bộ Y tế về điều kiện sản xuất thực phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm, nếu không đủ điều kiện không được sản xuất. Việc cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý, cơ sở sản xuất bánh cốm cần phải thay đổi để tạo ra sản phẩm chất lượng tốt, phục vụ nhân dân trong dịp Tết cũng như lễ hội", ông Thịnh nhấn mạnh. Tham khảo thêm Ký ức Hà Nội: Bánh cốm, kỷ niệm và một thời lịch sử

