Bão Atsani giật cấp 12 đi vào Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, tối nay (6/11), bão Atsani đã đi vào Biển Đông. Hồi 22 giờ, bão Atsani ngay trên vùng biển phía Tây Nam đảo Đài Loan. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh cấp 10, giật cấp 12 khoảng 50km tính từ tâm bão.

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão số 11 Atsani (Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG)

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 11 di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km.

Đến 22 giờ ngày 7/11, bão ở cách đảo Đài Loan khoảng 330km về phía Tây Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật trên cấp 11.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 20,0 đến 23,5 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 115,5 đến 120,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão số 11 di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được 25-30km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 22 giờ ngày 8/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở ngay trên vùng biển phía Bắc của quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km, suy yếu thành vùng áp thấp và tan dần.

Trên đất liền, đêm nay (6/11), do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với đới gió Đông trên cao hoạt động yếu dần nên các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa vừa, mưa to lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi trên 70mm; các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 20-40mm. Từ ngày mai (7/11), mưa có xu hướng giảm ở các khu vực trên.

Lũ trên các sông ở Quảng Nam và Quảng Ngãi đang lên. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại các tỉnh này.