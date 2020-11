Bình Định: Lũ dữ bất ngờ “tấn công” nhà điều hành công trình thủy điện Vĩnh Sơn 5

Tại huyện Vĩnh Thạnh có 2 nhà bị cuốn trôi, sập hoàn toàn gồm: Nhà điều hành công trình thủy điện Vĩnh Sơn 5 và nhà bà Nguyễn Thị Luận (ở thôn O5).

Sạt lở bờ phải kênh dẫn nước gây tắt nghẽn một số vị trí cục bộ trên kênh dẫn nước vào nhà máy, hệ thống đường vận hành đoạn đường bê tông từ nhà làm việc đến đập Vĩnh Sơn 5 đang bị tắc nghẽn giao thông, khu vực nhà máy bị sạt lở nhẹ, bùn cát phía trên chảy vào nhà trạm biến áp nâng áp 110kV và một số nơi tại nhà máy, hiện nhà máy đã ngừng hoạt động phát điện.

Một số tuyến đường giao thông ở huyện Vĩnh Thạnh bị chia cắt.

Ngoài ra, hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung thôn Đắk Tra, thôn O3, thôn O5 (xã Vĩnh Kim) bị hư hỏng, không cung cấp nước cho người dân sử dụng, đường giao thông bị sạt lở, chia cắt (2 đoạn đường hư hỏng với 28 điểm sạt lở và 2 đoạn đường bị sạt mái taluy), một số công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng văn hóa bị hư hỏng tại thôn K4 (xã Vĩnh Kim).

Lãnh đạo UBND xã Vĩnh Kim cho hay, đã tổ chức di dời dân đến nởi ở an toàn. Theo đó, tại thôn K6 có 8 hộ dân, 25 nhân khẩu, tại thôn O5 có 15 hộ dân, 62 nhân khẩu đều di dời đến các nhà lân cận và nhà rông, tại thôn Đắk Tra 10 hộ dân 30 nhân khẩu, di dời đến các nhà lân cận và UBND xã Vĩnh Kim.

Tại huyện trung du Hoài Ân có hơn 1.000 nhà dân bị ngập, nhiều công trình giao thông, thủy lợi... bị hư hỏng nặng nề, tổng thiệt hại lên đến hơn 9 tỷ đồng.

Trong khi đó, tại huyện An Lão có 42 nhà dân ngập nước, sạt mái đường giao thông xã An Hưng khoảng 30m, 1 cống qua đường bị hỏng tại xã An Hòa, kênh mương bị sạt lở, hư hỏng 20m.

Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân Nguyễn Hữu Khúc cùng lãnh đạo Huyện ủy Hoài Ân, Sở NNPTNT tỉnh Bình Định kiểm tra công tác mưa lũ trên địa bàn.

Theo ông Bùi Tấn Thành - Phó Chủ tịch UBND huyện miền núi Vĩnh Thạnh, lũ đã làm chia cắt nhiều điểm giao thông trên địa bàn, có hơn 30 điểm bị chia cắt, lũ cũng đã làm Nhà quản lý trên tuyến đập hồ chứa Thủy điện Vĩnh Sơn 5 bị sập.

Ngoài ra, ông Thành cho hay, tại xã Vĩnh Kim nước lũ chảy qua khu vực cũng làm sập một số nhà dân.

"Có khoảng 25 ngôi nhà bị ngập nước. Xã có phương án di dời trước nên tính mạng của người dân được đảm bảo, hiện giờ khó khăn nhất là giao thông. Địa phương cũng đã chỉ đạo khắc phục", ông Thành nói.