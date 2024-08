Báo chí nước ngoài đưa tin Chủ tịch nước Tô Lâm được bầu giữ chức Tổng Bí thư BCHTƯ Đảng Cộng sản Việt Nam

Tân Tổng Bí thư Tô Lâm, cùng các đồng chí: Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường tại Hội nghị BCH Trung ương Đảng. Ảnh: VGP.





Dân giàu nước mạnh

"Với số phiếu bầu tuyệt đối, đồng chí Tô Lâm Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng khoá XIII" - trang Sputnik của Nga đưa tin hôm nay 3/8.

Sputnik cho biết, phát biểu tại họp báo về kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII, tân Tổng Bí thư Tô Lâm, nhấn mạnh:

“Trên cương vị Tổng Bí thư, tôi sẽ cùng tập thể BCH Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư kế thừa, phát huy mạnh mẽ truyền thống vẻ vang và kinh nghiệm quý báu của Đảng ta; phát huy cao nhất tinh thần “tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc"; tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng, đại đoàn kết toàn dân tộc; gắn kết tư tưởng và hành động, ý đảng và lòng dân... tận tâm, tận lực, tận hiến, phấn đấu hy sinh vì sự nghiệp của Đảng Cộng sản Việt Nam vinh quang, vì nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, Nhân dân Việt Nam có cuộc sống ấm no, hạnh phúc".

Tân Tổng Bí thư Tô Lâm cũng nêu bật 6 trọng tâm đột phá chiến lược mà Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra - theo Sputnik. Trang này đã giới thiệu tóm tắt tiểu sử và quá trình công tác của ông Tô Lâm.

Đưa tin về việc Chủ tịch nước Tô Lâm được bầu giữ chức Tổng Bí thư, tờ The New York Times ngày 3/8 dẫn lời nhà phân tích Carl Thayer viết, nhiệm vụ mới sẽ thử thách ông Tô Lâm cả trong việc xử lý các quan hệ ngoại giao và cả trong chiến dịch chống tham nhũng. "Khi ông là Bộ trưởng Bộ Công an, đó là một hệ thống từ trên xuống dưới, còn giờ đây ông phải là người xây dựng sự đồng thuận".

Global Times của Trung Quốc cũng đưa tin việc Chủ tịch nước Tô Lâm được bầu làm Tổng Bí thư và cho biết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã gửi lời chúc mừng đến ông Tô Lâm.



AFP dẫn lời Tiến sĩ Benoit de Treglode, giám đốc nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Chiến lược thuộc học viện quân sự Pháp tại Paris, nhận xét, ông Tô Lâm "là một chính khách cực kỳ mạnh mẽ". Sắp tới sẽ chứng kiến sự ổn định chính trị và việc hướng tới sự liên tục chứ không phải đứt gãy - nhà nghiên cứu cho biết.

Tiếp tục chính sách đối ngoại và chiến dịch chống tham nhũng

Reuters viết trong bản tin ngày 3/8 cho biết, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã nhất trí bầu ông Tô Lâm làm Tổng Bí thư.

"Phát biểu trước các đại biểu, ông cam kết sẽ kế thừa và phát huy di sản của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, không thay đổi chính sách đối ngoại của quốc gia Đông Nam Á này, tập trung vào việc đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và tiếp tục chiến dịch chống tham nhũng".

"Trong thời gian tới, công tác chống tham nhũng sẽ được tiếp tục quyết liệt" - Reuters dẫn lời ông Tô Lâm phát biểu tại cuộc họp báo. "Cá nhân tôi cảm thấy may mắn vì có nhiều kinh nghiệm trong việc xử lý chiến dịch chống tham nhũng trong thời gian tôi làm việc tại Bộ Công an".

Đài phát thanh quốc tế Đức Deutsche Welle cho biết, sau khi được bầu làm Tổng Bí thư, phát biểu trước các đại biểu BCHTƯ Đảng Cộng sản Việt Nam vào thứ Bảy, ông Tô Lâm cho biết sẽ tiếp tục di sản của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bao gồm cả chiến dịch chống tham nhũng



"(Tôi sẽ) tiếp tục đẩy mạnh công tác chống tham nhũng... bất kể người đó là ai", ông nói. "Chúng tôi đã giành được sự tin tưởng của người dân và bạn bè quốc tế trong cuộc chiến của mình".

Ông Lâm cũng cho biết ông sẽ không thay đổi chính sách đối ngoại của Việt Nam - DW viết.

Ngoài ra nhiều cơ quan truyền thông nước ngoài khác như Nikkei Asia, Japan Times của Nhật, RIA Novosti của Nga, Straits Times của Singapore, Financial Times của Anh... cũng đưa tin cho biết, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã bỏ phiếu ngày 3/8 để bầu ông Tô Lâm làm Tổng Bí thư, chức vụ chính trị cao nhất của đất nước.