Báo chốt kiểm tra của lực lượng chức năng là vi phạm pháp luật. Ảnh minh họa: Trần Vương

Mới đây, Công an TP. Kon Tum (tỉnh Kon Tum), đã ra quyết định xử phạt hành chính 1 chủ tài khoản Facebook về hành vi đăng tải vị trí chốt đo nồng độ cồn của lực lượng Cảnh sát giao thông.

Cụ thể, ngày 1.5, Công an TP Kon Tum đã phát hiện tài khoản Facebook đăng tải công khai bài viết có nội dung: “Anh em chú ý đang thổi nồng độ cồn ngay nhà xe Minh Quốc, đường Nguyễn Huệ”. Qua xác minh, cơ quan công an đã xác định chủ tài khoản đăng tải bài viết trên là L.T.B.L… (32 tuổi, trú xã Hòa Bình, TP Kon Tum. Tại cơ quan công an, L.T.B.L… đã thừa nhận hành vi vi phạm và chủ động gỡ bỏ bài đăng.

Công an TP.. Kon Tum (tỉnh Kon Tum), đã ra quyết định xử phạt hành chính 1 chủ tài khoản Facebook 5 triệu đồng. Ảnh: Công an Kon Tum

Công an TP Kon Tum ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 5 triệu đồng đối với L.T.B.L... về hành vi “Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật”.

Theo quy định Điều 9 Thông tư 65/2020/TT-BCA và hình thức tuần tra, kiểm soát của Cảnh sát giao thông được thực hiện cụ thể như sau:

Tuần tra, kiểm soát cơ động: Là hình thức Cảnh sát giao thông di chuyển trên tuyến, địa bàn được phân công bằng phương tiện giao thông hoặc đi bộ thực hiện tuần tra, kiểm soát; trực tiếp giám sát hoặc thông qua sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để giám sát, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về giao thông đường bộ và các hành vi vi phạm khác theo quy định của pháp luật.

Kiểm soát tại Trạm Cảnh sát giao thông hoặc tại một điểm trên đường giao thông: Là hình thức Cảnh sát giao thông tổ chức lực lượng tại Trạm Cảnh sát giao thông hoặc tại một điểm trên đường giao thông để thực hiện:

Tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ; Kiểm soát, xử lý vi phạm thực hiện cao điểm tuần tra, kiểm soát; Kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề; Kiểm soát thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ; Phối hợp với các đơn vị, cơ quan liên quan phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; Thực hiện những nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.