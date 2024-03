Bao giờ bỏ Giấy phép lái xe B2, trường hợp nào sẽ phải thi lại?

Bỏ Giấy phép lái xe B2 bắt đầu từ khi nào?

Thời gian qua, dư luận đang quan tâm đến việc phân chia lại các hạng của Giấy phép lái xe tại Việt Nam theo Dự thảo luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ được Quốc hội cho ý kiến lần đầu ở kỳ họp 6 hồi cuối năm 2023. Dự kiến, Dự thảo mới này sẽ được xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024).

Sắp bỏ Giấy phép lái xe B2. Ảnh Khải Phạm.

Theo quy định đang có hiệu lực tại luật Giao thông đường bộ 2008, Giấy phép lái xe bao gồm 13 hạng: A1, A2, A3, A4, B1, B2, C, D, E, FB2, FD, FE, FC. Tuy nhiên, tại Điều 56 trong dự thảo Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định Giấy phép lái xe sẽ bao gồm các hạng: A1; A; B1; B; C1; C; D1; D2; D; BE; C1E; CE; D1E; D2E và DE.

Trong đó, Giấy phép lái xe B2 hiện nay là phổ biến nhất với người dân bởi đủ điều kiện kinh doanh vận tải taxi, xe tải và đặc biệt xe gia đình, cụ thể có thể điều khiển các loại xe sau:

- Ô tô chuyên dùng có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg;

- Ô tô số tự động chở người đến 9 chỗ ngồi, kể cả chỗ ngồi cho người lái xe;

- Ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên dùng số tự động có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg;

- Ô tô dùng cho người khuyết tật.

- Ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi, kể cả chỗ ngồi cho người lái xe;

- Ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên dùng có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg;

- Máy kéo kéo một rơ moóc có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg.

Nếu Dự thảo được thông qua, Giấy phép lái xe hạng B2 sẽ chính thức bị bỏ và nhiều người quan tâm về thời hạn áp dụng và những quy định liên quan.

Với đề xuất trên khi được thông qua, Giấy phép lái xe B2 sẽ chính thức bỏ từ ngày 01/07/2024.

Giấy phép lái xe B2 có cần đổi sau 01/07/2024 không?

Dự thảo Luật Giao thông đường bộ sửa đổi vẫn đảm bảo thực hiện các cam kết của Chính phủ Việt Nam đã ký kết khi tham gia Công ước về Báo hiệu và Tín hiệu giao thông đường bộ (Công ước Viên) năm 2015.

Mặc dù quy định bỏ Giấy phép lái xe B2 sẽ chính thức áp dụng từ ngày 01/07/2024, nhưng những người có Giấy phép lái xe B2 vẫn có thể tiếp tục sử dụng và không phải thi lại. Trường hợp Giấy phép lái xe B2 hết hạn hoặc bị mất thì sẽ phải cấp đổi mới theo quy định. Khi đó, thay vì Giấy phép lái xe B2, người dân sẽ được cấp Giấy phép lái xe B thay thế.

Theo đó, Giấy phép lái xe B sẽ được điều khiển các phương tiện sau:

- Ô tô chở người đến 8 chỗ (không kể chỗ của người lái xe);

- Ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 3.500kg;

- Các loại ô tô quy định cho giấy phép lái xe hạng B có kéo theo rơ moóc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơ moóc đến 750kg.

Như vậy, thời hạn của Giấy phép lái xe B2 hiện vẫn là 10 năm, bất chấp việc sẽ bị bỏ trong thời gian tới và người dân vẫn sử dụng bình thường.