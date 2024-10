Bao giờ HLV Amorim có thể chính thức ra mắt M.U?

HLV Amorim sẽ có trận đầu tiên với M.U vào cuối tháng 11?

2 ngày trước, ban lãnh đạo M.U đã quyết định sa thải HLV Erik ten Hag vì thành tích kém cỏi trong giai đoạn đầu mùa. Cụ thể, M.U hiện chỉ xếp thứ 14 ở Premier League và đứng ở vị trí thứ 21 của vòng phân hạng Europa League. Những kết quả tồi tệ này khiến M.U đối diện với một mùa giải thất bại nữa và những người có quyền quyết định của "Quỷ đỏ" phải nhanh chóng hành động.

Sau khi chia tay HLV Ten Hag, ban lãnh đạo M.U đã để trợ lý Ruud van Nistelrooy giữ vai trò tạm quyền. Không những vậy, M.U còn đang chạy đua với thời gian để có thể ký hợp đồng với HLV Ruben Amorim một cách nhanh nhất.

M.U đã sa thải HLV Ten Hag và Van Nistelrooy nắm vai trò tạm quyền, nhưng đội bóng đang xúc tiến nhanh việc ký hợp đồng với HLV Amorim. Ảnh: Getty

Hôm qua, truyền thông châu Âu đồng loạt đưa tin M.U đã sẵn sàng chào đón HLV Amorim từ Sporting Lisbon bằng cách kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 10 triệu euro. Trên mạng xã hội, bức ảnh được coi là thông cáo báo chí của Sporting Lisbon về thương vụ này cũng được đăng tải.

Amorim là chiến lược gia trẻ trung, hiện tại mới 39 tuổi nhưng đang gặt hái được rất nhiều thành công cùng Sporting Lisbon. Thậm chí, Amorim được ví von là "Mourinho 2.0" và trước đó, ông được rất nhiều CLB hàng đầu của Anh như Chelsea, Liverpool và gần nhất là Man City theo đuổi. Do đó, M.U phải nỗ lực hết sức để sở hữu được HLV này nhằm tái thiết đội bóng ngay lập tức.

Thông báo của Sporting Lisbon xác nhận M.U muốn kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng để chiêu mộ HLV Amorim. Ảnh: Daily Mail

Theo thông tin mới nhất của tờ Daily Mail (Anh), ban lãnh đạo M.U rất muốn "chốt" tương lai của HLV Amorim theo kiểu thần tốc để ông chính thức ký hợp đồng và có trận ra mắt vào cuối tuần này, khi "Quỷ đỏ" gặp Chelsea tại vòng 10 Premier League. Vào rạng sáng mai (giờ Việt Nam), M.U gặp Leicester ở vòng 4 League Cup và Van Nistelrooy sẽ nắm quyền chỉ đạo trước khi bàn giao công việc cho Amorim.

Tuy nhiên, cũng theo Daily Mail, M.U vẫn đang thương thảo về thời điểm bắt đầu công việc của HLV Amorim với Sporting Lisbon. Chính vì vậy, khả năng chiến lược gia người Bồ Đào Nha vào việc trong vài ngày tới tại M.U là khó xảy ra mà có thể kéo dài tới vài tuần.

Chính vì vậy, nếu M.U và Sporting không đạt được thỏa thuận chấm dứt hợp đồng sớm của Amorim, HLV Van Nistelrooy ngoài trận đấu với Leicester ở League Cup sẽ còn cầm quyền tại M.U thêm các trận gặp Chelsea (Premier League, ngày 3/11), PAOK (Europa League, ngày 8/11) và tái ngộ Leicester ở Premier Legue (ngày 10.11). Sau đó, các giải đấu cấp CLB sẽ nghỉ thi đấu để nhường chỗ cho FIFA Days và khả năng cao là HLV Amorim chỉ có thể chính thức dẫn dắt M.U vào ngày 24/11, khi đội bóng này đọ sức với Ipswich tại vòng 12 Premier League.

HLV Amorim có thể phải đợi tới ngày 24/11 mới có trận đầu tiên dẫn dắt M.U. Ảnh: Reuters

Ngoài ra, theo tờ Independent (Anh), M.U cũng đang đàm phán để chiêu mộ luôn 2 trợ lý thân tín của HLV Amorim là Carlos Fernandes và Adelio Candido. Do đó, tờ The Telegraph nhận định, nếu HLV Amorim ngồi vào "ghế nóng" tại M.U và có trợ lý mới, ông Van Nistelrooy sẽ lập tức ra đi. Lý do là Van Nistelrooy trước đó đến M.U với ý định giúp đỡ HLV Ten Hag và với những diễn biến hiện tại, cựu danh thủ Hà Lan có lẽ không có lý do gì để ở lại.