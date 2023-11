Bảo hiểm Agribank Kiên Giang chi trả hơn 350 triệu đồng cho gia đình các khách hàng tại An Giang

Ngày 30/10, Bảo hiểm Agribank Kiên Giang cho biết, Công ty vừa chi trả quyền lợi bảo hiểm bảo an tín dụng cho gia đình khách hàng Nguyễn Thành Tâm (54 tuổi, ngụ tại khóm Hòa Long II, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang).



Bảo hiểm Agribank Kiên Giang chi trả quyền lợi bảo hiểm bảo an tín dụng cho gia đình khách hàng Nguyễn Thành Tâm.

Theo thông tin, tháng 12/2022, ông Tâm có vay vốn tại Agribank huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) với số tiền 100 triệu đồng và được cán bộ Agribank tư vấn tham gia bảo hiểm Bảo an tín dụng (Bảo hiểm tiền vay) với số tiền bảo hiểm là 900 nghìn đồng. Đến tháng 6/2023, ông Tâm không may mất đi sau một cơn bạo bệnh bất ngờ.

Ngay khi nhận được thông tin rủi ro của ông Tâm, cán bộ Agribank Châu Thành và cán bộ Bảo hiểm Agribank tại địa bàn An Giang đã đến gia đình chia sẻ và hỗ trợ gia đình hoàn tất các thủ tục, hồ sơ chi trả tiền bảo hiểm với số tiền 102 triệu đồng.

Chia sẻ tại buổi lễ chi trả tiền bảo hiểm, bà Lưu Thủy Thuê (vợ của ông Nguyễn Thành Tâm) cho biết: Vì gia đình bà luôn tin tưởng và hiểu về sự cần thiết của Bảo hiểm tiền vay tại Agribank nên những năm qua khi vay vốn ông Tâm luôn tham gia bảo hiểm cho số tiền vay (với số phí phải đóng là 900 nghìn đồng) để an tâm trong sản xuất và có phòng ngừa những lúc bất trắc.

Bảo Hiểm Agribank Kiên Giang - Phòng KDKV An Giang gia đình khách hàng là ông Đoàn Kim Tím.

"Tuy ông mất là điều mất mát lớn nhất của gia đình, nhưng nhờ tham gia bảo hiểm được chi trả quyền lợi 102 triệu đồng, phần nào đã giúp cho gia đình có nguồn tiền trong những lúc khó khăn này, giảm bớt gánh nặng cho gia đình bà"- Bà Thuê nói.

Trước đó, ngày 25/10 Bảo Hiểm Agribank Kiên Giang - Phòng KDKV An Giang đã phối hợp cùng Agribank Chi nhánh Huyện Tri Tôn và Agribank Chi nhánh Thị Xã Tịnh Biên tỉnh An Giang tổ chức chi trả quyền lợi Bảo hiểm Bảo an tín dụng cho đại diện 2 gia đình khách hàng: gồm gia đình khách hàng là ông Đoàn Kim Tím (ngụ Tà Dung, Xã Lương Phi, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang), với số tiền gần 146 triệu đồng và gia đình khách hàng là ông Phạm Văn Cường (Ngụ Tây Hưng, Xã Nhơn Hưng , Thị Xã Tịnh Biên, Tỉnh An Giang), với số tiền 58 triệu đồng.

Theo Bảo hiểm Agribank Kiên Giang, trong tháng 10/2023 trên địa bàn tỉnh An Giang, Công ty đã chi trả quyền lợi Bảo hiểm Bảo an tín dụng tổng cộng 5 trường hợp, với tổng số tiền là hơn 350 triệu đồng.

Tính từ đầu năm 2023 đến nay, tại địa bàn An Giang đã có 31 gia đình được chi trả với tổng số tiền hơn 2,2 tỷ đồng.

Bảo Hiểm Agribank Kiên Giang - Phòng KDKV An Giang gia đình khách hàng là ông Phạm Văn Cường.

Từ trường hợp của ông Nguyễn Thành Tâm và các khách hàng trên địa bàn tỉnh An Giang đã được Bảo hiểm Agribank chi trả tiền bảo hiểm trong thời gian qua cho thấy, Bảo hiểm bảo an tín dụng tại Agribank là rất cần thiết và phù hợp với nhu cầu của khách hàng khi vay vốn tại Agribank, góp phần tạo sự an tâm cho khách hàng tăng gia sản xuất, ổn định tài chính trong những sự cố bất ngờ không ai mong đợi, và góp phần ổn định kinh tế tại các địa phương.