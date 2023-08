Theo đó, Quý khách hàng sẽ có cơ hội trúng giải đặc biệt là 1 chiếc xe máy Vision 2023 bản cao cấp và nhiều giải thưởng hấp dẫn khác với tổng giá trị giải thưởng lên tới 800 triệu đồng.



Cụ thể, trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại "16 năm đồng hành - Dành trọn vẹn an tâm", khách hàng tham gia bảo hiểm: Bảo an tín dụng, Bảo an Tài khoản, Vật chất xe ô tô, Toàn diện nhà tư nhân và Tàu thuyền của Bảo hiểm Agribank sẽ có cơ hội trúng nhiều giải thưởng giá trị:

01 Giải Đặc biệt: Xe máy Vision 2023 bản cao cấp.

03 Giải Nhất: Tiền mặt trị giá 10 triệu đồng.

15 Giải Nhì: Tiền mặt trị giá 5 triệu đồng.

90 Giải Ba: Tiền mặt trị giá 3 triệu đồng

300 Giải Khuyến khích: Tiền mặt trị giá 1 triệu đồng.

15 Giải nghiệp vụ Bảo an tín dụng: Tiền mặt trị giá 1 triệu đồng.

15 Giải nghiệp vụ Vật chất xe ô tô: Tiền mặt trị giá 1 triệu đồng.

15 Giải nghiệp vụ Nhà tư nhân: Tiền mặt trị giá 1 triệu đồng.

15 Giải nghiệp vụ Tàu thuyền: Tiền mặt trị giá 1 triệu đồng.

15 Giải nghiệp vụ Bảo an Tài khoản: Tiền mặt trị giá 1 triệu đồng.

Bảo hiểm Agribank kỷ niệm 16 năm thành lập với chương trình khuyến mại hấp dẫn.

Quý khách hàng tham gia càng nhiều gói bảo hiểm, cơ hội trúng thưởng càng lớn. Bảo hiểm Agribank không giới hạn số mã dự thưởng và số lượng giải trúng thưởng. Chi tiết về chương trình xem tại đây: https://abic.com.vn/vi/tin-hoat-dong/chuong-trinh-khuyen-mai-16-nam-dong-hanh-danh-tron-ven-an-tam-cua-bao-hiem-agribank.html

Chương trình khuyến mại "16 năm gắn đồng hành - Dành trọn vẹn an tâm" chính là lời tri ân của Bảo hiểm Agribank dành tặng Quý Khách hàng nhân dịp kỷ niệm 16 năm thành lập Công ty. Thông qua chương trình, Quý Khách hàng sẽ được trải nghiệm những sản phẩm bảo hiểm ưu việt, chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp và có cơ hội sở hữu những ưu đãi cực "khủng".

Để biết thêm thông tin chi tiết chương trình quý khách hàng vui lòng truy cập website: abic.com.vn