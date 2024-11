Bảo hiểm Agribank vinh dự đạt giải thưởng Thương hiệu Quốc gia 2024

Bảo an tín dụng là một trong những sản phẩm chủ lực của Bảo hiểm Agribank, được thiết kế nhằm bảo vệ quyền lợi tín dụng cho các khách hàng vay vốn tại Agribank. Khi không may gặp các rủi ro như tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn, khoản vay của khách hàng sẽ được đảm bảo, giảm gánh nặng tài chính cho gia đình và người thân. Với phương châm "Trách nhiệm sẻ chia", sản phẩm này đã mang đến sự an tâm lớn lao cho hàng triệu người nông dân và các hộ kinh doanh trên khắp cả nước.