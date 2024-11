Cục Hàng không theo dõi chặt tình hình đặt giữ chỗ, giá vé máy bay trong cao điểm Tết

Ngày 5/11, Cục Hàng không Việt Nam cho biết đơn vị đã lên kế hoạch chuẩn bị cho cao điểm Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2025 sắp tới. Theo đó, Cục đã triển khai công tác chuẩn bị như tạo điều kiện cho các hãng hàng không bổ sung đội tàu bay; điều chỉnh tham số điều phối giờ hạ, cất cánh Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (từ ngày 14/1/2025 đến ngày 12/2/2025).

Cục đã chỉ đạo các đơn vị phục vụ trong dây chuyền vận tải hàng không xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nguồn lực, sẵn sàng phục vụ các khung giờ đêm.

Đáng chú ý, Cục Hàng không sẽ tổ chức theo dõi tình hình đặt giữ chỗ, giá vé máy bay trên các đường bay nội địa để kịp thời chỉ đạo các hãng hàng không bổ sung tải cung ứng trên các đường bay có nhu cầu cao, đáp ứng nhu cầu của hành khách trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.

Trước đó, nắm bắt nhu cầu này người dân tranh thủ mua vé máy bay sớm, các hãng hàng không đã lên kế hoạch mở bán vé Tết sớm phục vụ. Theo đó, Vietnam Airlines Group (gồm các hãng Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) cho biết, triển khai mở bán sớm gần 1,5 triệu chỗ trên toàn mạng bay nội địa cho giai đoạn đi lại từ ngày 13/1 - 12/2/2025 (tức ngày 14 tháng Chạp đến ngày 15 tháng Giêng).

Cục Hàng không sẽ tăng cường giám sát hoạt động bán vé máy bay trong cao điểm Tết. Ảnh: Gia Linh

Đại diện khác là hãng hàng không Vietjet Air, nhằm phục vụ người dân và du khách lên kế hoạch bay Tết Nguyên đán 2025, hãng sẽ mở bán sớm 2,6 triệu vé bay trong giai đoạn từ 15/1/2025 đến 12/2/2025, tức 16 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến ngày 15 tháng Giêng năm Ất Tỵ.

Một diễn biến khác, Cục Hàng không cho biết đã cấp phép bay thường lệ lịch bay mùa Đông năm 2024 cho 5 hãng hàng không Việt Nam và 72 hãng hàng không nước ngoài với hơn 4.600 chuyến bay khứ hồi/tuần, tăng 188 chuyến bay khứ hồi/tuần so với lịch bay mùa hè 2024.

Theo đó, lịch bay mùa Đông năm 2024 có sự tham gia của 4 hãng hàng không nội địa là Vietnam Airlines, Vietjet Air, Vietravel Airline và Bamboo Airlways cũng 72 hãng hàng không nước ngoài với tổng tần suất đạt 2.720 chuyến bay khứ hồi/tuần.

Trong đó, các hãng hàng không Việt Nam đạt 1.013 chuyến bay khứ hồi/tuần và các hãng hàng không nước ngoài đạt 1.707 chuyến bay khứ hồi/tuần, tăng tương ứng lần lượt là 152 chuyến khứ hồi/tuần và 236 chuyến bay khứ hồi/tuần so với lịch bay mùa Hè năm 2024.

Được biết, các hãng hàng không Việt Nam khai thác 98 đường bay quốc tế thường lệ đến 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng 6 đường bay so với lịch bay mùa Hè năm 2024 trong đó Vietnam Airlines khai thác 60 đường bay cùng tần suất 420 chuyến bay khứ hồi/tuần, tăng 41 chuyến bay khứ hồi/tuần so với lịch bay mùa Hè năm 2024. Vietjet Air khai thác 71 đường bay với 580 chuyến bay khứ hồi/tuần, tăng 110 chuyến bay khứ hồi/tuần so với lịch bay mùa Hè năm 2024.

Các hãng hàng không nước ngoài của 30 quốc gia và vùng lãnh thổ khai thác các chuyến bay thường lệ quốc tế đến Việt Nam thực hiện các chuyến bay chở khách hoặc hàng hoá trên 124 đường bay, tăng 3 đường bay so với lịch bay mùa Hè năm 2024.

Quốc gia có số lượng các hãng hàng không khai thác nhiều nhất là Trung Quốc, với 13 hãng; tiếp sau là Hàn Quốc với 10 hãng; Đài Loan và Hồng Công cùng có 5 hãng hàng không bay thường lệ đến Việt Nam.