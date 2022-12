Bảo hiểm Bảo an tín dụng được vinh danh Top 10 Sản phẩm – Dịch vụ Tin dùng Việt Nam

Chương trình Tin dùng Việt Nam 2022 là sự kiện thường niên được Tạp chí Kinh tế Việt Nam khởi xướng và duy trì từ năm 2006 đến nay nhằm thúc đẩy hoạt động trao đổi thông tin hai chiều, đa chiều giữa nhà sản xuất, kênh phân phối và người tiêu dùng, tạo sự thông hiểu, gắn kết vì sự phát triển thị trường tiêu dùng Việt Nam minh bạch và giá trị. Chương trình gồm các hoạt động khảo sát, thông tin, truyền thông trên các ấn phẩm, chuyên đề của Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times, kết hợp với các sự kiện hội thảo, tọa đàm chuyên sâu. Chương trình ghi nhận và vinh danh các thương hiệu sản phẩm, dịch vụ uy tín, chất lượng, đảm bảo các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế, vì sức khỏe con người và đáp ứng yêu cầu của khoa học kỹ thuật hiện đại. Đặc biệt, các sản phẩm, dịch vụ thể hiện sức sáng tạo vượt thách thức trong bối cảnh tác động nghiêm trọng của Đại dịch Covid-19.



Năm 2022, sản phẩm Bảo hiểm Bảo an tín dụng của Bảo hiểm Agribank đã được vinh danh Top 10 Sản phẩm – Dịch vụ Tin dùng Việt Nam nhóm ngành Ngân hàng – Bảo hiểm – Chứng khoán. Bảo an tín dụng là loại hình bảo hiểm tự nguyện khuyến khích khách hàng tham gia bởi lợi ích to lớn và thiết thực là bảo vệ tính mạng và sức khỏe của người vay vốn, đặc biệt là tại khu vực nông nghiệp – nông thôn, đồng thời nâng cao hệ số tín nhiệm đối với tổ chức tín dụng. Khi tham gia bảo hiểm bảo an tín dụng, trong trường hợp người vay tử vong do mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn,… Bảo hiểm Agribank sẽ thay người vay trả nợ cho ngân hàng, tổ chức tín dụng trong phạm vi số tiền bảo hiểm của khách hàng. Qua đó người dân sẽ giảm thiểu được gánh nặng tài chính, ổn định cuộc sống, an tâm tiếp tục sản xuất phát triển kinh tế. Người vay vốn có được sự bảo đảm tài chính từ việc tham gia bảo hiểm, các đơn vị cho vay vốn sẽ hoàn toàn yên tâm và đẩy mạnh việc cấp vốn. Đồng thời, về phía ngân hàng, tổ chức tín dụng, bảo hiểm bảo vệ nguồn vốn và hỗ trợ việc duy trì tệp khách hàng của đơn vị, góp phần phát triển hoạt động kinh doanh tài chính của tổ chức. Thực tế, Bảo hiểm bảo an tín là tấm lá chắn tài chính trước những rủi ro, bảo hộ hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân. Đến nay, Bảo hiểm Agribank đã giải quyết hơn 200.000 vụ bồi thường với tổng giá trị gần 5.000 tỷ đồng, góp phần giúp các cá nhân, hộ vay vốn trả nợ vay ngân hàng, đủ điều kiện tái vay vốn, phục hồi sản xuất kinh doanh. Trong suốt 15 năm song hành, sản phẩm đã mang đến cho người dân đất nước sự an tâm, tin tưởng và được Ban Tổ chức xếp hạng Top 10 sản phẩm tin dùng Việt Nam.

Năm 2022 đánh dấu chặng đường 15 năm Bảo hiểm Agribank lớn mạnh và đồng hành cùng Agribank góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới. Bảo hiểm Agribank là đơn vị tiên phong triển khai các sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp dưới hình thức thương mại đến khu vực tam nông. Đặc biệt Bảo an tín dụng là sản phẩm thành công nhất của Bảo hiểm Agribank qua kênh phân phối Ngân hàng - Bảo hiểm với Agribank, gồm 2.300 phòng giao dịch và hơn 30.000 đại lý viên trên toàn quốc. Bảo hiểm Agribank là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đứng đầu trong lĩnh vực triển khai kênh phân phối Bancassurance tại Việt Nam. Hàng năm, Bảo hiểm Agribank đã bảo hiểm cho trên 2.500.000 lượt người vay, đạt trên 65% hộ nông dân có quan hệ tín dụng với Agribank. Qua 15 năm hình thành và phát triển, Bảo Hiểm Agribank tự hào mang tới những sản phẩm, dịch vụ sáng tạo, đổi mới; mang trải nghiệm tốt được người tiêu dùng ưa chuộng và đánh giá cao.

Hiện nay, Bảo hiểm Agribank cung cấp hơn 100 sản phẩm bảo hiểm phù hợp với mọi hoạt động sản xuất kinh doanh: Bảo an tín dụng, bảo hiểm nhà tư nhân, bảo hiểm trâu bò, bảo hiểm tàu thuyền,… phục vụ nhu cầu bảo hiểm của bà con nông dân, khu vực nông thôn và nền kinh tế nông nghiệp Việt Nam. Với sự ủng hộ của khách hàng trong suốt thời gian qua, Bảo hiểm Agribank cam kết sẽ nỗ lực từng ngày để nâng cao chất lượng dịch vụ, gia tăng trải nghiệm và mang đến nhiều quyền lợi hơn nữa cho khách hàng.