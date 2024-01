Phụ cấp các vị trí tại Viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 2024

Bổ sung Bảng phụ cấp chức vụ đối với các chức danh lãnh đạo của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao vào mục I Bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước và đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ban hành kèm theo Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH ngày 30/9/2004 của Ủy ban thường vụ QUốc hội như sau:

STT Chức danh Hệ số 10 Các chức danh lãnh đạo thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp cao a/ Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao 1,20 b/ Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao 1,00 c/ Viện trưởng Viện nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp cao 0,90 d/ Chánh Văn phòng và cấp trưởng các đơn vị tương đương thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp cao 0,85 đ/ Phó Viện trưởng Viện nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp cao 0,70 e/ Phó Chánh Văn phòng và cấp phó các đơn vị tương đương thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp cao 0,65 g/ Trưởng phòng thuộc Viện nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp cao 0,55 h/ Trưởng phòng và tương đương thuộc Văn phòng và các đơn vị tương đương thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp cao 0,50 i/ Phó Trưởng phòng thuộc Viện nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp cao 0,45 k/ Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Văn phòng và các đơn vị tương đương thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp cao

Bảo hiểm Bảo Việt tung ưu đãi lớn cho khách hàng dịp Tết Giáp Thìn 2024

Trong bối cảnh những thách thức về chi phí y tế và bệnh hiểm nghèo gia tăng, người dân ngày càng nhận ra tầm quan trọng của bảo hiểm sức khỏe.

Nhận ra việc đó, Bảo hiểm Bảo Việt vừa khởi động chương trình ưu đãi chào đón Tết Giáp Thìn 2024, giảm giá lên tới 15% tổng phí bảo hiểm khi tham gia trong thời gian từ ngày 28/12/2023 đến ngày 31/01/2024.

Cụ thể, Bảo hiểm Bảo Việt vừa ra mắt chương trình "Combo Ưu Đãi, Tết Thêm Bảo Vệ". Theo đó, khách hàng được giảm trực tiếp 10% phí bảo hiểm khi tham gia 1 chương trình và giảm trực tiếp 15% tổng phí bảo hiểm combo khi khách hàng tham gia đồng thời từ 2 chương trình trở lên được hưởng chính sách trong nhóm combo.

Chị Nguyễn Bảo Châu (Thanh Xuân, Hà Nội) đã chia sẻ về trải nghiệm tích cực khi đăng ký bảo hiểm sức khỏe cho gia đình.

"Mức phí hợp lý không chỉ hỗ trợ gia đình tôi về tài chính khi cần thăm khám và điều trị, mà còn rất tiện lợi khi gia đình tôi có thể sử dụng thẻ bảo lãnh viện phí thay vì gom góp tiền mặt để mang theo", chị Châu nói.

Chi tiết nhóm Combo Ưu việt/Toàn diện/An tâm: Combo Ưu việt: Bảo Việt An Gia, Bảo Việt Intercare, Bảo hiểm bệnh ung thư (K-Care), Bảo hiểm 37 Bệnh hiểm nghèo (CI37) Combo Toàn diện: Bảo Việt Tâm Bình, An Tâm Viện Phí, Bảo hiểm bệnh ung thư (K-Care), Bảo hiểm 37 Bệnh hiểm nghèo (CI37), Bảo hiểm Tai nạn con người (24/24)\ Combo An tâm: Bảo hiểm du lịch Flexi, Bảo hiểm Tai nạn con người (24/24)

Bảo hiểm Bảo Việt triển khai website phiên bản thử nghiệm

Có thể nói, người Việt ngày càng nhận ra giá trị thực sự của bảo hiểm sức khỏe, không chỉ là biện pháp tài chính mà còn là "điểm nối" giúp khách hàng tiếp cận dễ dàng với các dịch vụ y tế chất lượng.

Tuy nhiên, dù nhu cầu tăng cao nhưng tình trạng ngần ngại và lo lắng khi tham gia bảo hiểm sức khỏe vẫn tồn tại. Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, nhiều công ty bảo hiểm sức khỏe đã chú trọng vào việc áp dụng công nghệ để đơn giản hóa quy trình. Việc tìm hiểu và đăng ký bảo hiểm ngày nay trở nên thuận tiện và nhanh chóng, giúp giảm bớt những khó khăn về thời gian và tiến trình.

Đón đầu xu hướng công nghệ, hiện nay Bảo hiểm Bảo Việt đang triển khai website phiên bản thử nghiệm https://beta.baovietonline.com.vn/.

Khách hàng có thể tham gia lựa chọn chương trình bảo hiểm trực tuyến phù hợp ở mọi lúc, mọi nơi. Điều này không chỉ đánh dấu một bước tiến mới trong hành trình phát triển của đơn vị, mà còn phản ánh cam kết của bảo hiểm Bảo Việt đối với giá trị bền vững và sức khỏe của khách hàng.

Bảo hiểm Bảo Việt đã tạo dựng nên vị thế của mình tại thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam. Năm 2023, bảo hiểm Bảo Việt liên tiếp nhận được nhiều giải thưởng uy tín từ các tổ chức quốc tế. Trong đó, bảo Hiểm Bảo Việt tự hào được trao giải thưởng Bảo hiểm Châu Á do Tạp chí Bảo hiểm Châu Á trao tặng: Domestic General Insurer of the Year – Vietnam (Thương hiệu bảo hiểm nội địa của năm tại Việt Nam) và New Insurance Product of the Year - Vietnam (sản phẩm bảo hiểm mới của năm tại Việt Nam).

Đồng thời, Bảo hiểm Bảo Việt cũng được nhiều tổ chức trong nước tín nhiệm khi nằm trong Top 10 Công ty bảo hiểm Phi nhân thọ uy tín 2023 (theo Vietnam Report) và Top 10 Doanh nghiệp Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả Việt Nam 2023 trong các ngành (VIE10) (theo Viet Research và Báo Đầu tư).