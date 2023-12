Tập đoàn Bảo Việt hỗ trợ tỉnh Bắc Kạn 5 tỷ đồng xây dựng 100 căn nhà tình nghĩa

Tháng 12/2023 tại Tỉnh ủy Bắc Kạn, Tập đoàn Bảo Việt đã hỗ trợ 100 căn nhà tình nghĩa cho hộ nghèo của tỉnh với tổng kinh phí 5 tỷ đồng được trích từ nguồn kinh phí an sinh xã hội của Tập đoàn. Sự kiện diễn ra dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, Lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn và các cơ quan thông tấn báo chí.



Trong giai đoạn 2023 - 2025, Tập đoàn Bảo Việt dành 5 tỷ đồng để thực hiện xóa 100 căn nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng theo chương trình kêu gọi ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" của tỉnh.

Sự ủng hộ, giúp đỡ trên thể hiện sự quan tâm, chia sẻ sâu sắc của Bộ trưởng Bộ Tài chính, lãnh đạo, cán bộ Tập đoàn Bảo Việt đối với công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Đây là sự hỗ trợ rất ý nghĩa để tỉnh Bắc Kạn từng bước vượt qua khó khăn, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, nhất là nhiệm vụ giảm nghèo và nâng cao đời sống của người dân nghèo trên địa bàn tỉnh,

UBND tỉnh Bắc Kạn giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm đầu mối tiếp nhận, phối hợp với Tập đoàn Bảo Việt triển khai việc hỗ trợ nhà ở từ nguồn hỗ trợ của Tập đoàn, đồng thời cam kết đảm bảo việc hỗ trợ đúng đối tượng, đúng mục đích và đạt hiệu quả.

"Sứ mệnh của Bảo Việt là bảo đảm sự bình an, thịnh vượng và lợi ích lâu dài cho khách hàng, nhà đầu tư, người lao động và cộng đồng". Do đó, song song với nhiệm vụ phát triển kinh doanh, Bảo Việt còn chú trọng đến những lợi ích lâu dài của cộng đồng thông qua các hoạt động trách nhiệm xã hội nhằm hiện thực hóa chiến lược phát triển bền vững của Bảo Việt. Là một Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm, Bảo Việt luôn sẵn sàng hỗ trợ các chương trình an sinh xã hội mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, thể hiện trách nhiệm chăm lo cho xã hội. Bảo Việt đã tích cực đầu tư cho các tỉnh khó khăn nhằm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người nghèo, thu hẹp khoảng cách về trình độ phát triển giữa các vùng, địa bàn và giữa các dân tộc, nhóm dân cư trên cả nước. Xóa đói giảm nghèo đã trở thành một trong bốn trọng tâm trong hoạt động xã hội của Bảo Việt.

100 căn nhà cho hộ nghèo là một trong số những hoạt động thiết thực nằm trong chương trình hỗ trợ an sinh xã hội do Tập đoàn Bảo Việt triển khai nhằm hướng tới chào mừng 60 năm thành lập Bảo Việt (15/01/1965 – 15/01/2025).

Tập đoàn Bảo Việt là Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm hàng đầu Việt Nam. Với lịch sử phát triển từ năm 1965, Bảo Việt tự hào là doanh nghiệp bảo hiểm đầu tiên thành lập tại Việt Nam. Hiện tại Tập đoàn có trụ sở tại Hà Nội với mạng lưới rộng khắp toàn quốc. Từ tháng 6/2009, cổ phiếu Tập đoàn (BVH) đã được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin chi tiết về Tập đoàn có thể xem tại www.baoviet.com.vn