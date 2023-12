Bảo hiểm PVI: vững vàng vị trí số 1 thị trường Bảo hiểm Phi nhân thọ Việt Nam

Những kết quả ấn tượng Năm 2023

Mặc dù dịch bệnh covid đã qua đi, nhưng sự phục hồi kinh tế trong nước và thế giới trong năm 2023 tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Thế nhưng, với chiến lược kinh doanh đúng đắn cùng với các giải pháp linh hoạt, thích ứng đã được đề ra trước đó giúp Bảo hiểm PVI vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng ấn tượng: dẫn đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ về thị phần và duy trì vị trí số 1 thị trường về hiệu quả kinh doanh cũng như đứng đầu về các chỉ tiêu tài chính khác như vốn điều lệ, tổng tài sản, tổng doanh thu, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm, lợi nhuận trước thuế và tỉ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu…



Ban Lãnh đạo Bảo hiểm PVI đón nhận Xếp hạng năng lực tài chính A- (xuất sắc) từ AM Best. Ảnh: PV

Với những kết quả kinh doanh và chỉ tiêu lợi nhuận xuất sắc, Bảo hiểm PVI tự hào lần thứ 3 liên tiếp là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ duy nhất được vinh danh trong Bảng xếp hạng Top 50 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam giai đoạn 2020 -2023.

PVI đã vinh dự được xướng tên trên Bảng xếp hạng Top 50 được công bố bởi báo Vietnamnet phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông dựa trên kết quả nghiên cứu và đánh giá độc lập theo chuẩn mực quốc tế của Vietnam Report nhằm ghi nhận và tôn vinh Top 50 Doanh nghiệp đạt lợi nhuận xuất sắc nhất Việt Nam, có đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế Việt Nam, đồng thời duy trì được hiệu quả kinh doanh ổn định và bền vững trong giai đoạn 2021-2022.

Kết quả của Bảo hiểm PVI cũng đã khẳng định sự đúng đắn trong bước chuyển mình, hội nhập quốc tế mạnh mẽ của Bảo hiểm PVI. Trong năm 2023, Bảo hiểm PVI đã tích cực triển khai ký kết hợp tác với nhiều đối tác lớn như: Triển khai ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện về việc tham gia bảo hiểm cho các nhà máy điện của Tập Đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) với Chi nhánh Phát điện Dầu khí (PVPGB) của PVN. Ký thỏa thuận hợp tác toàn diện (MOU) với Công ty TNHH Bảo hiểm Tài sản & Thiệt hại NongHyup (Bảo hiểm NH P&C) Hàn Quốc. Ký kết hợp đồng Gói thầu số 26 (BH03-QT1) - Bảo hiểm thi công xây dựng công trình và bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba trong quá trình xây dựng Nhà máy chính - Dự án nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I giữa Tổng công ty điện lực Việt Nam. Tiếp tục ký kết hợp tác toàn diện với Bamboo, ký kết hợp tác với Công ty Bảo hiểm Bình An (Trung Quốc) có xếp hạng thứ 2 thế giới...

Bảo hiểm PVI có đội ngũ nhân sự được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp. Ảnh: PV

Nâng xếp hạng năng lực tín nhiệm tài chính lên A- (xuất sắc)

Trước đó, tháng 2/2023 Bảo hiểm PVI là doanh nghiệp đầu tiên và duy nhất có vốn của của Doanh nghiệp VN, không hợp nhất báo cáo Tài chính với các công ty quốc tế lớn mạnh được tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế AM Best điều chỉnh xếp hạng năng lực tài chính và tín dụng dài hạn đối từ B++ (Tốt) lên A- (Xuất sắc) và xếp hạng năng lực tín dụng dài hạn của tổ chức phát hành từ bbb+ (Tốt) lên a- (Xuất sắc). Các xếp hạng này cho thấy năng lực tài chính của Bảo hiểm PVI được AM Best đánh giá hiệu quả hoạt động tốt, hệ thống quản trị rủi ro (ERM) phù hợp.

Việc điều chỉnh triển vọng nâng hạng phản ánh hoạt động kinh doanh bảo hiểm của PVI có sự ổn định vững vàng và khả năng sinh lợi cao. Trong đó, hoạt động kinh doanh bảo hiểm thương mại và công nghiệp có doanh thu cao và hiệu quả.

Các xếp hạng trên cho thấy, năng lực tài chính của Bảo hiểm PVI, được AM Best đánh giá là rất mạnh, đồng thời cho thấy hiệu quả hoạt động tốt, hệ thống quản trị rủi ro (ERM) phù hợp. Bảo hiểm PVI còn được hưởng lợi do công ty mẹ của PVI, Tập đoàn HDI, được nâng cao mức xếp hạng tín nhiệm.

Việc điều chỉnh triển vọng nâng hạng phản ánh hoạt động kinh doanh bảo hiểm của Bảo hiểm PVI có sự ổn định vững vàng và khả năng sinh lợi cao.

Không chỉ được nâng hạng về năng lực tài chính, Bảo hiểm PVI còn đượng đánh giá là nơi có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam. Cụ thể, trong khuôn khổ Chương trình Nghiên cứu toàn quốc về Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2023 (Vietnam Top 10 Best WorkPlaces), Viet Research phối hợp với Báo Đầu tư công bố Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam trong ngành Ngân hàng – Tài chính – Bảo hiểm và Bảng Xếp hạng VBE500 – Top 500 Nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam năm 2023.

Với vị thế của doanh nghiệp dẫn đầu thị trường có môi trường làm việc hiện đại, minh bạch, các chính sách đào tạo, đãi ngộ, phúc lợi và thu hút nhân tài hấp dẫn cùng văn hóa làm việc chủ động, phát huy tối đa sức sáng tạo của mỗi cá nhân , Tổng công ty Bảo hiểm PVI (Bảo hiểm PVI) vinh dự được bình chọn Top 10 doanh nghiệp Bảo hiểm phi nhân thọ có nơi làm việc tốt nhất và xếp hạng 54/500 Nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam năm 2023

Bảng xếp hạng nhằm tôn vinh những doanh nghiệp có thành tích xuất sắc nhất trong tạo việc làm, đãi ngộ người lao động, cũng như xây dựng được văn hóa doanh nghiệp và uy tín nhà tuyển dụng và có kết quả kinh doanh tăng trưởng ổn định, bền vững.