Báo Kinh tế & Đô thị đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Sáng 29/12, Báo Kinh tế & Đô thị tổ chức kỷ niệm 25 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên (1/1/1999 - 1/1/2024) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể Báo Kinh tế & Đô thị.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể Báo Kinh tế & Đô thị. Ảnh: Xuân Huy.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Thành Lợi, Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị chia sẻ từ buổi ban đầu chỉ có 1 tờ báo giấy, rồi hai ấn 2 ấn phẩm báo in và báo điện tử. Đến nay, Báo Kinh tế & Đô thị đã là một tổ hợp báo chí gồm: Báo in Kinh tế & Đô thị; Ấn phẩm Pháp luật xã hội; Báo Kinh tế & Đô thị điện tử; chuyên trang điện tử Hanoitimes - Kênh thông tin đối ngoại chủ lực của TP Hà Nội; chuyên trang Tiêu dùng; chuyên trang An toàn giao thông Hà Nội; chuyên trang điện tử Pháp luật và Xã hội.

PGS.TS Nguyễn Thành Lợi, Tổng biên tập Báo Kinh tế & Đô thị phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Xuân Huy.

Báo cũng đã xây dựng hệ sinh thái trên nền tảng mạng xã hội Zalo, Facebook, Twitter, YouTube để truyền tải thông tin đời sống xã hội. Sự nỗ lực quyết tâm đó đã nâng thứ hạng của Kinh tế & Đô thị lên vị trí 35 tờ báo điện tử có lượng người truy cập nhiều nhất tại Việt Nam. Qua đó khẳng định bản lĩnh và uy tín của cơ quan ngôn luận của UBND TP. Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã ghi nhận, đánh giá cao vai trò, trách nhiệm và sự đóng góp tích cực của Báo Kinh tế & Đô thị trong 25 năm qua. Ông nhắn nhủ ban biên tập, đội ngũ cán bộ, phóng viên, người lao động của báo cần tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, nắm bắt cơ hội, tiên phong trong chuyển đổi số, khẳng định vị thế là tờ báo cơ quan ngôn luận của UBND TP. Hà Nội.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Xuân Huy.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu Báo Kinh tế & Đô thị cần tiếp tục bám sát tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ, tăng cường hướng về cơ sở và phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành thành phố trong hợp tác thông tin truyền thông; làm tốt vai trò "người đồng hành" của cộng đồng doanh nghiệp, tiếp tục làm tốt truyền thông chính sách và phản biện chính sách.

Thông tin của báo phải xuất phát từ lợi ích của nhân dân, của đất nước, của dân tộc, phải tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội, không ngừng củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; lan tỏa những gương người tốt, việc tốt; đấu tranh có hiệu quả với những quan điểm sai trái, tiêu cực gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô và cả nước.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu Báo Kinh tế & Đô thị làm tốt vai trò "người đồng hành" của cộng đồng doanh nghiệp, tiếp tục làm tốt truyền thông chính sách và phản biện chính sách. Ảnh: Xuân Huy.

Nhân dịp này, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội cũng trao tặng Báo Kinh tế & Đô thị bức trướng với dòng chữ: "Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, vì sự phát triển Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại".

Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam đã tặng Bằng khen cho tập thể Báo; Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua nhân kỷ niệm 25 năm Báo Kinh tế & Đô thị xuất bản số báo đầu tiên.