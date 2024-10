Báo lãi quý III/2024 tăng 'khủng', Cao su Tây Ninh giải trình ra sao?

Cao su Tây Ninh báo lãi tăng 'khủng' trong quý III

CTCP Cao su Tây Ninh (Taniruco - TRC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2024 với ghi nhận doanh thu thuần đạt 220,7 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận gộp đạt 69,4 tỷ đồng, tương ứng biên lợi nhuận gộp đạt 31,5%.

Trong quý III/2024, doanh thu hoạt động tài chính ghi nhận 3,8 tỷ đồng, tăng 538% so với năm trước. Thu nhập khác cũng tăng gấp 2 lần lên 31,8 tỷ đồng do diện tích và doanh thu bán thanh lý cây cao su tăng . Trong khi đó chi phí tài chính lại giảm 35% về 2,4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng không có sự biến động nhiều so với cùng kỳ.

Trừ đi các khoản chi phí, doanh nghiệp mang về 73,1 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, gấp 5,8 lần so với cùng kỳ.

Lũy kế doanh thu 9 tháng đầu năm, TRC mang về 456 tỷ đồng doanh thu và 101,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 31% và 405% so với kết quả 3 quý năm 2023.

Báo cáo tài chính Cao su Tây Ninh.

Theo giải trình, kết quả kinh doanh khả quan trong quý III/2024 đến từ giá bán mủ cao su tăng, dẫn đến lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh mủ cao su khai thác của cả Công ty mẹ và công ty con - Công ty Tây Ninh Siêm Riệp PTCS đều tăng so với cùng kỳ năm 2023.

Động lực thúc đẩy giá cao su tăng do thiếu hụt nguồn cung, gồm tình trạng mưa lũ kéo dài Thái Lan - quốc gia cung ứng cao su tự nhiên lớn nhất thế giới (chiếm 33% tổng sản lượng).

Bên cạnh đó, bệnh rụng lá lan rộng tại nhiều quốc gia sản xuất cao su khác đang tác động tiêu cực đến sản lượng và chất lượng mủ. Ngoài ra, ảnh hưởng của bão Yagi làm gián đoạn quá trình thu hoạch vào mùa cao điểm ở Việt Nam cũng như một số quốc gia trong khu vực.

Tại báo cáo tài chính quý II/2024, Cao su Tây Ninh cũng đã ghi nhận doanh thu đạt hơn 90 tỷ đồng, tăng trưởng 31% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt 12,7 tỷ đồng, tăng trưởng 81,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm của Cao su Tây Ninh ghi nhận doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 235,9 tỷ đồng, tăng 34,4% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt 28,1 tỷ đồng, gấp 3,6 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Thiếu hụt nguồn cung, giá cao su dự kiến neo cao kéo dài

Chứng khoán Rồng Việt nhận định giá mủ cao su trên thế giới dự kiến sẽ neo ở mức cao từ nay đến ít nhất là năm 2026, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận cho nhiều doanh nghiệp cao su, trong đó có Cao su Tây Ninh.

Đầu tháng 10, giá cao su thế giới tiếp tục đà tăng và lên mức cao nhất 13 năm trở lại đây, đạt 73,6 triệu đồng/tấn đối với cao su RSS3, tương ứng mức tăng tới gần 97% so với cùng kỳ năm ngoái, và tăng hơn 10% so với hồi tháng 9.

Các chuyên gia phân tích tại Chứng khoán Rồng Việt cho biết, nhìn lại giai đoạn 2015 - 2023 cho thấy, pha La Nina gây mưa bão ảnh hưởng đến nguồn cung cao su tự nhiên của các khu vực Đông Nam Á (Việt Nam, Thái Lan, Malaysia,…) dẫn đến tình trạng thiếu nguồn cung và thúc đẩy đà tăng giá trong ngắn hạn. Theo dự báo của Viện Nghiên cứu Quốc tế (IRI), pha La Nina có xác suất 71% bắt đầu xuất hiện trong giai đoạn từ tháng 9 - tháng 11/2024.

Dữ liệu lịch sử của IRI cho thấy, pha La Nina thường kéo dài từ 9 - 12 tháng, hoặc thậm chí lên đến 2 năm. Do đó, nguồn cung cao su trên thế giới có thể tiếp tục bị kìm hãm.

Chứng khoán Rồng Việt hiện dự báo sản lượng cao su thế giới đang bước vào chu kỳ giảm mới với khả năng thiếu hụt nguồn cung trong cả năm 2025 - 2026, nhất là trong bối cảnh Thái Lan đang triển khai lộ trình giảm diện tích đất trồng cao su trong 20 năm tới nhằm trồng các loại cây khác có giá trị kinh tế cao hơn. Những vùng trồng mới tại các nơi khác dự kiến nhanh nhất có thể cho thu hoạch vào năm 2027 - 2028.

Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ cao su dự kiến sẽ duy trì và có thể nhích tăng nhẹ trong năm tới, nhờ vào sự phục hồi sản xuất của các thị trường tiêu thụ chính (Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan), đặc biệt các sản phẩm từ cao su như lốp xe và găng tay.

Hiệp hội các quốc gia sản xuất cao su thiên nhiên (ANRPC) hiện dự báo thị trường toàn cầu dự báo sẽ thiếu hụt khoảng 600.000 - 800.000 tấn cao su/năm từ nay đến năm 2028. Do đó, giá mủ cao su trên thế giới dự kiến sẽ neo ở mức cao từ nay đến ít nhất là năm 2026.

Trở lại với Cao su Tây Ninh, được biết, tại ngày 30/9/2024, quy mô tài sản của công ty đạt 2.084 tỷ đồng, tăng nhẹ 4% so với con số đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương ghi nhận hơn 203 tỷ đồng, tăng gần 92%. Hàng tồn kho tăng 10% lên 55 tỷ đồng.

Về phía nguồn vốn, nợ phải trả của TRC ghi nhận 369 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ. Vốn chủ sở hữu chiếm hơn 82% tổng tài sản, đạt 1.715 tỷ đồng.

Năm 2024, Cao su Tây Ninh đặt kế hoạch doanh thu tối thiểu đạt 400 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 70 tỷ đồng.

Trước đó, Cao su Tây Ninh đã chốt danh sách cổ đông thanh toán cổ tức năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ 9%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 900 đồng.

Với hơn 29,1 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Cao su Tây Ninh sẽ phải chi hơn 26,1 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 27/9, thời gian thanh toán cổ tức dự kiến ngày 6/11 tới.

CTCP Cao Su Tây Ninh tiền thân là đồn điền cao su của Pháp, tháng 4/1945 được cách mạng tiếp quản lấy tên là Nông Trường Quốc doanh Cao Su Tây Ninh. Năm 1981, Nông trường được nâng cấp lên thành Công ty lấy tên là Công ty Cao Su Tây Ninh.

Ngày 27/03/1987, Tổng Cục Cao Su Việt Nam ký quyết định chuyển Công ty Cao Su Tây Ninh thành Xí Nghiệp Liên Hợp Cao Su Tây Ninh và 04/03/1993 được Bộ Nông Nghiệp và Công Nghiệp Thực Phẩm ký quyết định chuyển Xí Nghiệp Liên Hợp Cao Su Tây Ninh thành Công ty Cao Su Tây Ninh.