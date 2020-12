Bạo lực giới bộc lộ trầm trọng do... dịch bệnh, thiên tai

Gần 6.000 phụ nữ trong độ tuổi từ 15 - 64 được phỏng vấn và khẳng định hầu hết bạo lực do chồng gây ra. Gần 63% bị hơn một hình thức bạo lực thể xác, tinh thần và kinh tế. Trong đó, 26% phụ nữ từng bị bạo lực thể xác do chồng gây ra. 13% phụ nữ từng bị bạo lực tình dục do chồng gây ra. 47% phụ nữ từng bị bạo lực tinh thần do chồng gây ra. 21% phụ nữ từng bị bạo lực kinh tế do chồng gây ra.

(Điều tra quốc gia về bạo lực đối với phụ nữ năm 2019)