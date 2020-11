Bạo lực tình dục: Nỗi đau giờ mới kể

Cưỡng dâm trong hôn nhân

Chị Trần Thị K (31 tuổi, ở Hà Nội) cho biết, chị cảm thấy suy sụp, sợ đêm xuống vì luôn bị chồng ép quan hệ tình dục khi không mong muốn: "Anh ta tan làm là rong chơi, đi nhậu với bạn bè, bỏ mặc tôi vừa đi làm vừa phải đánh vật với hai đứa con nhỏ. Ngày nào tôi cũng mệt phờ, còn thiết gì đến yêu đương tình dục. Trái lại, anh ta nhậu say xỉn về là đè tôi ra đòi quan hệ. Tôi bị lãnh cảm, đau đớn vì sợ gần gũi chồng. Anh ta không hiểu, lại mắng chửi tôi.

Trong 10 phụ nữ có hơn 1 phụ nữ cho biết BLTD đã xảy ra nhiều lần với họ (ảnh minh họa). Ảnh: I.T

Bà Nguyễn Thị Hà - Thứ trưởng Bộ LĐTBXH, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ VN cho biết: "Nhiều phụ nữ VN vẫn có nguy cơ cao bị bạo lực. Tình trạng bạo lực với phụ nữ vẫn được che giấu do định kiến giới còn khá phổ biến. Sự im lặng, kỳ thị của cộng đồng, văn hóa đổ lỗi là rào cản khiến người bị bạo lực không dám lên tiếng và tìm kiếm sự giúp đỡ".



Bề ngoài, anh ta vẫn lịch lãm, chỉ mỗi đêm về lại như con thú. Do sợ hãi, xấu hổ với con cái, bố mẹ chồng, tôi chỉ nghiến răng, âm thầm chịu đựng. Tôi xấu hổ, đau đớn, chẳng biết chia sẻ với ai".

Nỗi đau của chị K không phải hiếm gặp. Theo Điều tra quốc gia về bạo lực gia đình (BLGĐ) năm 2019, ở Việt Nam, tỷ lệ phụ nữ bị BLTD trong đời là 13,3%, cao hơn so với điều tra năm 2010 (9,9%). Tỷ lệ này ở khu vực nông thôn cao hơn khu vực thành thị (14,6% và 10,6%).

Vấn đề này phổ biến nhất ở phụ nữ trong nhóm tuổi từ 30 đến 34 (8,3%) và nhóm tuổi 20. Một điểm đáng lưu ý nữa là tỷ lệ BLTD do chồng/bạn tình gây ra trong đời ở nhóm tuổi 20-24 khá cao (15,2%). Đây có thể do số liệu chưa chính xác, nhưng cũng có thể liên quan tới môi trường cởi mở hơn hẳn so với trước đây khi nói về BLTD, điều này đặc biệt thể hiện rõ trong nhóm phụ nữ trẻ.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, hành vi BLTD mà hầu hết phụ nữ đề cập là bị ép quan hệ tình dục khi họ không muốn - một hình thức cưỡng dâm trong hôn nhân (9,6% trong đời và 4% trong 12 tháng qua).

Các hành vi BLTD mà người chồng/bạn trai gây ra thường là ép quan hệ tình dục khi cô ấy không muốn; có quan hệ tình dục không mong muốn do cô ấy sợ những gì chồng/bạn tình có thể gây ra; ép thực hiện các hành vi tình dục khiến cô ấy cảm thấy xấu hổ và bị hạ thấp.

"Mua mâm, đâm cho thủng"

"Phụ nữ bị BLTD cho biết họ đã buộc phải quan hệ tình dục khi không muốn do sợ những gì chồng/bạn tình có thể làm nếu họ từ chối. Tác động của BLTD thường trầm trọng hơn khi đi kèm với tần suất xảy ra bạo lực. Khoảng 3/4 phụ nữ từng bị cả hai hành vi BLTD trong đời cho biết điều đó đã xảy ra với họ vài lần. Trong 10 phụ nữ có hơn 1 phụ nữ cho biết BLTD đã xảy ra nhiều lần với họ.

Từ phân tích chung về những câu chuyện bạo lực của người phụ nữ, dường như bạo lực thường bắt đầu sớm sau khi kết hôn, trong đó có cả bạo lực thể xác và BLTD. Tỷ lệ bị BLTD cao trong nhóm phụ nữ tuổi từ 20 - 24 có thể được giải thích là do nhu cầu tình dục của người chồng sau kết hôn quá lớn đối với vợ. Đàn ông có lẽ có nhu cầu tình dục cao hơn sau kết hôn và cảm thấy có quyền làm thế.

Sự bình thường hóa tình dục cưỡng ép sau khi kết hôn được thể hiện qua ngạn ngữ: "Mất tiền mua mâm phải đâm cho thủng". Không ít đàn ông sau khi cưới vợ về, cho rằng người vợ là "tài sản" và muốn sử dụng thế nào là quyền của anh ta" - bà Hoàng Tú Anh - đồng Giám đốc Trung tâm Sáng kiến sức khỏe dân số (CCIHP), một trong những nghiên cứu viên chính nhận định.

Theo bà Tú Anh, không ít phụ nữ trẻ có lẽ không có tâm trạng quan hệ tình dục sau hôn nhân vì những vai trò và trách nhiệm của dâu mới có thể làm họ mệt mỏi hơn hoặc cảm thấy thiếu sự riêng tư do việc sắp xếp chỗ ngủ khi sống cùng với bố mẹ chồng, đây là một thực tế phổ biến ở Việt Nam.

Ngoài ra, việc mang thai ngay sau khi kết hôn cũng có thể là lý do làm phụ nữ trẻ miễn cưỡng quan hệ tình dục với chồng. Sự miễn cưỡng quan hệ tình dục của người vợ có lẽ là nguyên nhân làm cho người chồng mới cưới cưỡng ép vợ quan hệ tình dục.