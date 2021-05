Báo Mỹ nêu số người có thể đã chết vì Covid-19 ở Ấn Độ

Số ca tử vong vì Covid-19 ở Ấn Độ có thể cao hơn nhiều so với số liệu thống kê chính thức.

Tuần trước, Ấn Độ ghi nhận 4.529 ca tử vong vì Covid-19 trong 24 giờ, mức cao nhất trên thế giới kể từ khi đại dịch bùng phát. Tổng số ca tử vong vì Covid-19 ở Ấn Độ là hơn 310.000.

Nhưng theo "ước tính thận trọng nhất" trên tờ New York Times, số ca tử vong vì Covid-19 ở Ấn Độ có thể gấp đôi con số chính thức, tức là hơn 600.000.

Báo Mỹ New York Times đã tham vấn các chuyên gia, sử dụng các dữ liệu chính thức do Ấn Độ công bố, để đưa ra ước tính khả thi về quy mô đại dịch Covid-19 thực sự ở Ấn Độ.

Trong "kịch bản nhiều khả năng xảy ra hơn", báo Mỹ cho rằng có khoảng 1,6 triệu người Ấn Độ có thể đã tử vong vì Covid-19, cao hơn Brazil và Mỹ và hơn 15 lần so với thống kê chính thức.

Trong "kịch bản xấu nhất", 4,2 triệu người có thể đã chết ở đất nước gần 1,4 tỷ dân. Các quan chức y tế Ấn Độ chưa lên tiếng bình luận về phân tích dựa trên các số liệu có sẵn của tờ New York Times.

Kayoko Shioda, một nhà dịch tễ học tại Đại học Emory, nói con số thống kê chính thức về số ca tử vong do Covid-19 ở Ấn Độ thấp hơn so với thực tế vì các bệnh viện quá tải.

“Nhiều trường hợp tử vong do Covid-19 bị bỏ sót do bệnh nhân qua đời tại nhà, đặc biệt là ở các vùng nông thôn, tạo ra thách thức trong việc thống kê số liệu”, bà Shioda nói.

Các nhà nghiên cứu khác nói trên New York Times, rằng không phải gia đình nào ở Ấn Độ cũng muốn xác định chính xác người thân có phải qua đời vì Covid-19 hay không.

Tuần trước, một báo cáo do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố, cho thấy số ca tử vong vì Covid-19 trên toàn cầu có thể cao hơn 2-3 lần so với thống kê chính thức.