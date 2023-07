Báo New Zealand đặt ĐT nữ Việt Nam ngang hàng cựu vô địch World Cup

Trận giao hữu giữa ĐT nữ New Zealand và ĐT nữ Việt Nam diễn ra vào 12h30 ngày hôm nay (10/7, giờ Việt Nam) trên sân vận động Mclean Park. Đáng chú ý, đây cũng là trận đấu cuối cùng của đại diện châu Đại Dương trước khi bước vào World Cup nữ 2023 trên sân nhà.

Trong đó, báo chí New Zealand coi tính chất cuộc đối đầu với ĐT nữ Việt Nam quan trọng không kém gì trận đấu với Na Uy, nhà vô địch World Cup nữ 1995, đối thủ của nước chủ ở vòng bảng năm nay: "Trận gặp Việt Nam mang ý nghĩa đặc việt với New Zealand. Tính chất của cuộc so tài này quang trọng tương tự như khi chúng ta gặp Na Uy, Philippines và Thụy Sĩ ở vòng bảng World Cup 2023", tờ The Post chia sẻ.

Cũng theo tờ The Post, gặp Việt Nam cũng là cơ hội để New Zealand có thêm sự chuẩn bị trước khi chạm trán Philippines, một đại diện khác của Đông Nam Á: "Việt Nam đã gặp Philippines 2 lần trong năm qua. Họ cũng thua Hàn Quốc 0-3 tại vòng loại giải cô vô địch châu Á tháng 1 năm ngoái. Đây đều là các đối thủ mà New Zealand từng đụng độ thời gian gần đây. HLV Jitka Klimkova đặt trọng tâm vào trận đấu với đội tuyển Việt Nam và coi đây là cơ hội để New Zealand tìm thấy sự hứng khởi trước khi vào giải".

Trước màn so tài này, ĐT nữ New Zealand đang không có được sự chuẩn bị tốt khi chưa biết mùi chiến thắng trong 10 trận gần nhất. Đặc biệt, tính riêng trong năm 2023, đại diện Châu Đại Dương đá 7 trận nhưng chỉ hòa 1 và ghi vỏn vẹn 1 bàn thắng. Chính vì thế, chắc chắn nước đồng chủ nhà World Cup nữ 2023 sẽ đặt nhiều quyết tâm trước ĐT nữ Việt Nam, qua đó tạo đà tâm lý tốt trước khi bước vào ngày hội bóng đá nữ lớn nhất hành tinh.

New Zealand cũng chính là đội bóng thi đấu trận mở màn World Cup nữ 2023. Họ sẽ chạm trán với Na Uy vào 14h00 (giờ Việt Nam) ngày 20/7.