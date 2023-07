Xem trực tiếp ĐT nữ Việt Nam vs ĐT nữ New Zealand trên kênh nào? Xem trực tiếp ĐT nữ Việt Nam vs ĐT nữ New Zealand trên kênh nào?

Theo lịch, trận đấu của ĐT nữ Việt Nam vs ĐT nữ New Zealand sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ 30 ngày 10/7 (giờ địa phương, tức vào 12 giờ 30 giờ Việt Nam) trên sân McLean Park. Vậy NHM Việt Nam có thể theo dõi trực tiếp ĐT nữ Việt Nam vs ĐT nữ New Zealand trên kênh nào?