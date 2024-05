Bao nhiêu cầu thủ Việt Nam đã “tự hủy” sự nghiệp vì ma túy?

Nhiều cầu thủ Việt Nam mất nghề vì ma túy

Cách đây gần 30 năm, bóng đá Nghệ An có một tiền vệ rất xuất sắc là Phan Thanh Tuấn. Cầu thủ này có lối chơi rất tài hoa mà cũng không kém phần mạnh mẽ. Phan Thanh Tuấn thậm chí có thời điểm được so sánh với những nhạc trưởng hàng đầu lúc đó như Nguyễn Hồng Sơn hay Vũ Minh Hiếu.

Tuy nhiên, sự nghiệp của Phan Thanh Tuấn không kéo dài như các đồng nghiệp. Anh nổi lên trong một khoảng thời gian ngắn rồi "chìm" rất nhanh. Lý do sau này được đưa ra một cách rất đau xót: Phan Thanh Tuấn nghiện ma túy và "cái chết trắng" đã cướp đi sự nghiệp của anh rất chóng vánh.

5 cầu thủ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang bị tạm giữ vì sử dụng ma túy. Ảnh: CAND

Bẵng đi một thời gian, đến năm 2007, một cầu thủ trẻ của Sông Lam Nghệ An là Lưu Văn Hiền bị phát hiện tiêm chích ma túy trong phòng. Cổ động viên xứ Nghệ bị sốc về điều này và sự nghiệp của Lưu Văn Hiền tưởng như rộng mở đã khép lại theo cách không ai mong đợi.

Ngoài Lưu Văn Hiền, trong năm 2008, cầu thủ Nguyễn Xuân Thành của Hà Nội ACB bị khởi tố vì tàng trữ ma túy. Lúc đó, tang vật thu được từ Nguyễn Xuân Thành là 10 viên ma túy tổng hợp.

Đến tháng 8/2008, 5 cầu thủ của Xi măng Hải Phòng bị phát hiện sử dụng ma túy tổng hợp.Tất nhiên, thông tin này khiến người hâm mộ bóng đá Hải Phòng rất buồn khi điều đó ảnh hưởng rất nhiều đến hình ảnh của đội bóng đất cảng.

Cũng trong năm 2008, 5 cầu thủ của Hà Nội T&T (tiền thân của Hà Nội FC hiện tại) gồm Anh Thi, Sỹ Mạnh, Trọng Minh, Quốc Tuấn, Xuân Tú đã bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang sử dụng thuốc lắc tại một khách sạn ở TP.HCM. Chưa dừng lại ở đây, cầu thủ 17 tuổi Nguyễn Chính Âu của U19 Đà Nẵng đã bị bắt giữ khi đang cùng một nhóm thanh niên sử dụng thuốc lắc ở một khách sạn tại địa phương.

Vào tháng 9/2012, cựu trung vệ Nguyễn Huy Hoàng có biểu hiện bất thường khi đang lái xe ô tô trên đường phố tại Thanh Hóa. Không ít người dân đã dừng lại chụp ảnh quay clip và cho rằng Huy Hoàng "phê thuốc". Dù sau đó, lãnh đạo của Sông Lam Nghệ An khẳng định Huy Hoàng chỉ bị "say và mệt", nhưng giải thích này dường như không thuyết phục so với trạng thái của Huy Hoàng ở thời điểm có những dấu hiệu bất thường.



Đinh Thanh Trung đã đánh mất hình ảnh đẹp vì ma túy. Ảnh: Nghệ An 24h

Lúc đó, trao đổi với VTC, một cầu thủ Sông Lam Nghệ An (đề nghị giấu tên) đã tiết lộ, chuyện Huy Hoàng nghiện và từng bị đội bóng yêu cầu đi cai nghiện được nhiều người biết. Cũng theo cầu thủ này, sau đó Huy Hoàng có tái nghiện hay không thì rất ít người biết.

Mới nhất, cách đây vì ngày, 5 cầu thủ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã bị lực lượng công an tạm giữ để điều tra, làm rõ hành vi sử dụng ma túy. 5 cầu thủ này gồm Đinh Thanh Trung, Nguyễn Trung Học, Dương Quang Tuấn và Nguyễn Văn Trường.

Đông đảo người hâm mộ sau khi biết tin đã tỏ ra vô cùng thất vọng. Trong 5 cầu thủ này, Đinh Thanh Trung từng đoạt Quả Bóng Vàng Việt Nam 2017, là người có chuyên môn tốt (từng đeo băng đội trưởng ĐT Việt Nam) và cũng được rất nhiều người đánh giá là hiền lành, điềm đạm, có phong thái giao tiếp tốt.

Ngoài ra, Nguyễn Ngọc Thắng là cầu thủ trẻ mới nổi của bóng đá Việt Nam. Hậu vệ này từng được dự SEA Games 32, giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023, VCK U23 châu Á 2024 và là trụ cột của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại V.League từ mùa 2023 đến nay. Tuy nhiên, tất cả đã không còn là màu hồng với sự nghiệp của Nguyễn Ngọc Thắng sau khi dính vào sự việc vừa đáng tiếc vừa đáng trách này.

Sự nghiệp của Nguyễn Ngọc Thắng (áo trắng) tưởng chừng rộng mở bây giờ đã trở nên mờ mịt sau sự việc vừa qua. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Trao đổi với Dân Việt về sự việc này, BLV Hoàng Hải (FPT Play) chia sẻ: "Sự việc 5 cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vừa bị tạm giữ về việc sử dụng chất cấm một lần nữa cảnh báo các đội bóng tại Việt Nam về việc giáo dục, tuyên truyền để cầu thủ có đạo đức tốt, tránh xa được những cám dỗ, thói hư, tật xấu. Việc bồi dường chuyên môn sẽ trở nên vô nghĩa nếu cầu thủ không được trang bị đầy đủ về văn hóa, cách phân biệt những điều tốt, xấu.

Trước đây, vấn nạn nhức nhối của bóng đá Việt Nam là tệ nạn bán độ. Bây giờ, điều đó dường như đã được dẹp bỏ và không còn tồn tại nữa. Nhưng sự việc vừa qua của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cho thấy công tác kỷ luật, giáo dục tư cách vẫn cần được quan tâm một cách cẩn thận, kỹ lưỡng để không còn những chuyện đáng buồn như thế xảy ra".