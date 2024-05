Soi kèo, tỷ lệ cược Bayer Leverkusen vs AS Roma (2h ngày 10/5): Chủ nhà lập kỷ lục mới? Bayer Leverkusen vs AS Roma (2h ngày 10/5): Chủ nhà lập kỷ lục mới?

Với chuỗi 48 trận bất bại hiện tại, Bayer Leverkusen đang đứng trước cơ hội tạo nên cột mốc đầy ấn tượng khi tiếp đón AS roma ở lượt về vòng bán kết Europa League.