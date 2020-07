Báo NTNN/Dân Việt khởi công “Điểm trường mơ ước” ở vùng quê nghèo

Với mong muốn tạo điều kiện học tập tốt hơn cho các em học sinh vùng khó khăn, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt phối hợp với Ngân hàng Bắc Á và Quỹ Vì Tầm Vóc Việt – Tập đoàn TH tổ chức Chương trình "Điểm trường mơ ước" xây tặng 1 điểm trường cho Trường Mầm non Xuân Nha.

Đại diện Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt cùng với lãnh đạo Huyện uỷ, UBND huyện Vân Hồ làm lễ khởi công điểm trường.

Việc xây dựng 2 phòng học tại điểm trường Mường An, Trường Mầm non Xuân Nha là một trong những chương trình xây tặng trường học nhân kỷ niệm 10 năm Báo Nông thôn Ngày nay ra mắt Báo Điện tử Dân Việt (8/6/2010 – 8/6/2020).

Ông Nguyễn Văn Hoài, Phó Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt tặng quà cho các em học sinh.

Ông Nguyễn Đức Toàn, Bí thư Huyện uỷ Vân Hồ tặng quà cho các em nhỏ tại điểm trường Mường An.





Bà Trần Thị Như Trang, Giám đốc Quỹ Vì Tầm Vóc Việt trao quà cho các em học sinh.

Trao đổi với phóng viên Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt, bà Mùi Thị Huệ, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Xuân Nha, cho biết: Xuân Nha là xã vùng 3 của huyện Vân Hồ.

Do vậy, điều kiện cơ sở vật chất đang còn nhiều thiếu thốn khiến việc dạy và học của các em học sinh còn gặp nhiều khó khăn. Năm học 2019 - 2020, điểm trường Mường An có 51 học sinh, 2 khối lớp là mẫu giáo lớn và mẫu giáo nhỡ với 100% con em là đồng bào dân tộc Thái và Mường.

Trong năm học vừa rồi, các cháu học tại nhà kho của trường, cơ sở vật chất chưa đảm bảo cho công tác dạy và học.

"Hôm nay, điểm trường Mường An được Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt và Quỹ Vì Tầm Vóc Việt khởi công xây dựng 2 phòng học sẽ giúp cho cô và trò nhà trường có đủ cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu học tập.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý báo và Quỹ Vì Tầm Vóc Việt đã giúp nhà trường xây dựng 2 lớp học" - cô Huệ cho hay.

Ông Nguyễn Văn Hoài, Phó Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt phát biểu tại buổi lễ khởi công.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Văn Hoài, Phó Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt, cho biết: Trong 2 năm trở lại đây, Báo Nông thôn Ngày nay đã phối hợp với các nhà từ thiện đầu tư xây dựng 4 điểm trường lớp học ở các huyện trên địa bàn tỉnh Sơn La, như: Mường La, Yên Châu, Mộc Châu.

Hôm nay, cùng với sự đồng hành của Ngân hàng Bắc Á và Quỹ Vì Tầm Vóc Việt – Tập đoàn TH, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt rất vui mừng khi được tới đây để phát lệnh khởi công xây dựng điểm Trường Mầm non Mường An – một trong những vùng quê nghèo, biên giới, nhiều khó khăn của xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Điểm trường sẽ được xây dựng thêm 2 phòng học và nhà vệ sinh theo đúng quy chuẩn thiết kế và sự mong đợi của giáo viên, phụ huynh, học sinh trong trường.

Phó Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt đề nghị nhà thầu thi công phối hợp chặt chẽ với Phòng GDĐT huyện Vân Hồ, UBND xã Xuân Nha, Trường Mầm non Xuân Nha và bản Mường An thực hiện việc xây dựng, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng.



Bà Trần Thị Như Trang, Giám đốc Quỹ Vì Tầm Vóc Việt - Tập Đoàn TH phát biểu tại lễ khởi công điểm trường Mường An.

Bà Trần Thị Như Trang, Giám đốc Quỹ Vì Tầm Vóc Việt cho hay: Quỹ Vì Tầm Vóc Việt là Quỹ xã hội từ thiện và hoạt động phi lợi nhuận. Mục tiêu của Quỹ là nâng tầm thể lực và trí lực cho người Việt Nam để nâng cao tầm vóc Việt.

"Do vậy, thế hệ trẻ thanh niên, thiếu niên và nhi đồng là đối tượng quan tâm hàng đầu của Quỹ. Chúng tôi dành rất nhiều tâm huyết và tài trợ cho các công trình giáo dục cho học sinh, sinh viên khắp cả nước.

Thông qua sự kết nối của Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt cùng với sự tạo điều kiện của chính quyền địa phương, chúng tôi may mắn có cơ hội đến với điểm trường Mường An, Trường Mầm non Xuân Nha.

Công trình xây dựng 2 phòng học tại đây có tổng mức đầu tư gần 600 triệu đồng, phần lớn nhờ sự tài trợ của Ngân hàng Bắc Á. Chúng tôi hy vọng rằng công trình này sẽ mang đến một môi trường học tập tốt đẹp hơn, tạo điều kiện cho các em học sinh vùng cao được học tập đến nơi đến chốn.

Trong tương lai, các em sẽ trở thành những công dân có ích cho xã hội. Qua đó, giúp bà con nơi đây thoát nghèo và làm giàu bền vững" - bà Trang nói.

Các em học sinh phấn khởi khi nhận được quà.

Tại lễ khởi công, ông Vũ Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện Vân Hồ đã gửi lời cảm ơn đến Báo Nông Thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt cùng Quỹ Vì Tầm Vóc Việt - Tập đoàn TH đã hỗ trợ địa phương xây dựng 2 phòng học, 1 bể nước và 1 công trình vệ sinh cho điểm trường.

"Đây là việc làm hết sức ý nghĩa, tạo cơ hội giúp cho các em học sinh có được môi trường học tập khang trang, an toàn và thân thiện hơn. Sự quan tâm, tạo điều kiện của Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt và Quỹ Vì Tầm Vóc Việt là nguồn động viên tinh thần to lớn để nhà trường vươn lên thi đua dạy tốt, học tốt", ông Hải phấn khởi cho biết.

Ông Vũ Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện Vân Hồ phát biểu tại lễ khởi công.

Bà Tống Hương - Phó Trưởng ban Bạn đọc, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt trao quà cho các em học sinh mầm non Mường An.