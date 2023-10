Báo quốc tế: Người dùng Việt khổ vì chung cư tự ý cấm sạc xe điện

Trong bài viết vừa đăng tải, tờ Rest of World nhắc lại vụ cháy chung cư mini hồi tháng 9/2023 tại Hà Nội và nêu lên thực trạng về các tin đồn vô căn cứ cho rằng nguyên nhân sự việc liên quan đến pin xe điện. "Mặc dù công an thành phố đã bác bỏ tin đồn, đồng thời khẳng định nguyên nhân không liên quan đến xe điện, nhưng nhiều khu chung cư đã cấm hoàn toàn việc sạc xe điện hay thậm chí cấm xe điện không được vào tòa nhà vào tất cả các thời điểm trong ngày", Rest of World phản ánh thực tế tại Việt Nam.



Lực lượng cứu hoả dập một đám cháy tại Hà Nội (Ảnh: Rest of World).

Theo ghi nhận của tờ báo chuyên về công nghệ, do không được sạc dưới hầm chung cư, nhiều người sử dụng xe điện phải đến các địa điểm công cộng để sạc xe. Việc này không chỉ bất tiện mà với những người làm dịch vụ giao hàng, lệnh cấm này còn khiến họ bị giảm thu nhập.

Trả lời phỏng vấn của Rest of World, một chủ xe máy điện tại Hà Nội cho biết, mỗi ngày anh phải di chuyển gần một tiếng để đến điểm sạc công cộng do khu chung cư vẫn giữ quy định cấm sạc xe máy điện. Nhiều người dân bức xúc nói, họ sẽ buộc phải chuyển chỗ nếu chủ khu nhà cho thuê vẫn tự ý đưa ra lệnh cấm xe điện vô lý như trên, khiến cuộc sống của họ trở nên bế tắc.

Rest of Word dẫn lời ông Nguyễn Hữu Phước Nguyên, Giám đốc điều hành của Selex Motors cho rằng, Việt Nam cần sớm đưa ra chính sách cho xe máy điện và ôtô điện, bao gồm vị trí và quy trình sạc pin để đảm bảo an toàn và tiện lợi cho người dùng.

Hệ thống quản lý pin (BMS) ngày càng được thiết kế hiện đại, khiến rủi ro về sự cố pin gần như không xảy ra (Ảnh: Roamlab).

Bài phản ánh của Rest of Word cho thấy, thông tin truyền miệng chỉ dựa trên định kiến sẵn có về xe điện mà không cần bất kì cơ sở khoa học nào đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của người dân. Trong khi đó, theo các chuyên gia, nếu sử dụng đúng cách, tuân theo các hướng dẫn, đồng thời lựa chọn xe điện từ các nhà sản xuất uy tín trên thị trường, xe điện thậm chí còn được đánh giá là an toàn vượt trội so với các loại phương tiện sử dụng xăng dầu.

Điều này được Technode Global khẳng định trong bài báo khoa học liên quan tới pin lithium-ion sử dụng trong xe điện, cũng từ những tin đồn sau vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội.

Theo chuyên trang công nghệ và đổi mới sáng tạo của Singapore, thực tế, các vụ cháy pin xe điện rất hiếm khi xảy ra. Một trong các lí do là không giống như xe xăng thông thường, xe điện có lá chắn là hệ thống quản lí nhiệt hiện đại. Để làm mát hệ thống pin, xe điện sử dụng mạng lưới đường ống chứa nước hoặc dung dịch giúp tản nhiệt sinh ra trong quá trình sạc và xả.

Hệ thống pin xe điện có tỉ lệ cháy rất thấp, khoảng 1/61 so với xe xăng, dầu (Ảnh: Technode Global).

Bên cạnh đó, hệ thống quản lí pin (BMS) sẽ giúp ngăn chặn những rủi ro nếu có. Hệ thống này sử dụng nhiều loại cảm biến và thuật toán giúp theo dõi nhiệt độ, điện áp, mức độ cân bằng của các cell pin. Nếu có bất cứ dấu hiệu nào bất thường như tăng nhiệt hay điện áp không ổn định, BMS sẽ tự động can thiệp bằng cách giảm tốc độ sạc, ngắt kết nối… để đảm bảo an toàn.

Ngay cả trong trường hợp xảy ra sự cố, hệ thống cảm biến và an toàn của pin sẽ nhanh chóng ngắt kết nối và cách li phần bị ảnh hưởng, từ đó giảm thiểu nguy cơ cháy lan cũng như đảm bảo an toàn cho người dùng.

Nhờ trang bị tốt ở cả phần cứng và phần mềm, theo số liệu tổng kết từ cơ quan chức năng Mỹ, tỉ lệ cháy của xe điện chỉ bằng 1/61 so với xe sử dụng xăng, dầu.