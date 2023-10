Chủ xe VinFast VF 5 Plus: Mua xe điện, hưởng lợi kép

Giá lăn bánh "hời" chỉ hơn 400 triệu đồng

Hơn 2 tháng nhận xe, anh Phùng Thế Trọng, chuyên gia đánh giá ô tô của kênh Xế Cộng, chưa phải phàn nàn bất cứ điều gì về chiếc VF 5 Plus. Với nhu cầu di chuyển thường xuyên tại đô thị, Youtuber này rất hài lòng với khả năng vận hành linh hoạt trong phố và không gian cabin tối ưu của xe.

"VF 5 Plus đáp ứng hai nhu cầu chọn mua xe của tôi là nhỏ gọn để đi trong phố và hợp túi tiền. Tôi chi tổng cộng 420 triệu để lăn bánh mẫu xe điện này. Trong phân khúc A, VF 5 Plus có thể coi là một món hời", anh Trọng nói.

Anh Phùng Thế Trọng đánh giá VinFast VF 5 Plus là mẫu xe có mức giá hợp lý so với các mẫu SUV-A ngang tầm hiện nay tại thị trường Việt Nam.

Mức giá niêm yết của VF 5 plus là 458 triệu đồng, song nhờ được hưởng chính sách miễn 100% thuế trước bạ của Chính phủ, giảm 30 triệu đồng nhờ đặt cọc tiên phong và được áp dụng voucher Sống xanh trị giá 30 triệu đồng đối với cư dân Vinhomes, nên anh Trọng chỉ phải chi vỏn vẹn 420 triệu đồng để tận hưởng mẫu xe điện của VinFast.

Tiền điện bằng 1/3 chi phí đổ xăng

Sau hơn 2 tháng sử dụng VF 5 Plus, anh Trọng thực sự bất ngờ với chi phí sạc xe, đặc biệt là với những khách hàng sở hữu nhà Vinhomes như anh."Nhà tôi ở Vinhomes Ocean Park nên tôi còn được hưởng lợi từ chính sách ưu đãi trong hệ sinh thái Vingroup, được miễn phí sạc và gửi xe trong vòng 2 năm. Còn với những ai không được miễn phí sạc điện, chi phí sạc xe thực tế cũng rất thấp, chỉ khoảng 400 đồng/km".

VinFast VF 5 Plus là chiếc xe không chỉ phù hợp để chạy nội thành mà còn cho những chuyến đi xa của gia đình.

Từng sử dụng xe xăng, anh Trọng cho biết chi phí nhiên liệu dao động trong khoảng 1.000 – 2.000 đồng/km, thậm chí cao hơn tùy theo loại xe. Theo tính toán của chuyên gia này, tiền điện sạc xe rẻ hơn từ 2 đến 5 lần. Theo chia sẻ thực tế của nhiều chủ xe điện, loại phương tiện này "càng đi nhiều càng rẻ".

"Hành trình dài nhất mình từng đi từ khi nhận xe là Hà Nội – Hà Giang - Cột cờ Lũng Cú – Hà Nội, quãng đường khoảng 1.000 – 1.400 km. Chi phí sạc còn chưa đến 500.000 đồng trong khi trước đây sử dụng xe xăng, tiền nhiên liệu phải tầm 1 – 1,5 triệu đồng", anh Trọng so sánh chi phí nhiên liệu với 2 mẫu xe xăng từng sở hữu.

Ảnh 3: Chi phí nhiên liệu của VinFast VF 5 Plus chưa đến 500.000 đồng cho chuyến hành trình chinh phục Hà Giang.

Mua xe điện - hưởng lợi kép!

Không chỉ tối ưu về chi phí sạc điện, anh Trọng đánh giá cao chính sách bảo hành của xe VinFast. Trong khi đa số ô tô ở phân khúc A bảo hành từ 3-5 năm, VinFast VF 5 Plus được bảo hành 7 năm (hoặc 140.000km tuỳ điều kiện). Điều này không chỉ cho thấy VinFast tự tin vào chất lượng xe, mà còn đem đến cho người tiêu dùng nhiều lợi ích.

Khách hàng mua xe xăng thường bảo dưỡng sau mỗi 3.000 km hoặc 5.000 km, trong khi chủ xe điện bảo dưỡng lần đầu là ở mốc 12.000 km. "Lần bảo dưỡng xe gần nhất, tôi chỉ mất 250.000 đồng, trong khi trước đó, mỗi lần bảo dưỡng chiếc Toyota Vios thường phải tốn khoảng 1 triệu đồng", anh Trọng nói.

"Lợi đơn, lợi kép" là đánh giá của nhiều chủ xe điện VinFast sau thời gian sử dụng xe. Hãng xe Việt có hàng loạt chính sách hậu mãi và dịch vụ độc đáo như: Cứu hộ 24/7 trong suốt thời gian bảo hành, Dịch vụ Sửa chữa lưu động Mobile Service, Dịch vụ Sạc pin lưu động 24/7...

Khi sở hữu xe VinFast, chủ xe còn nhận được nhiều ưu đãi từ hệ sinh thái Vingroup: gửi xe miễn phí, sạc miễn phí …

Tổng kết về VF 5 Plus, nhiều khách hàng cho biết lựa chọn VF 5 Plus bởi những giá trị cốt lõi của mẫu xe này, từ thiết kế cá tính, trang bị thông minh an toàn vượt phân khúc, đặc biệt là mức giá, chi phí vận hành bảo dưỡng rẻ. "Với hàm lượng công nghệ được tích hợp, chi phí hợp lý, VinFast VF 5 Plus là chiếc xe đáng mua và nên mua", anh Trọng khẳng định.