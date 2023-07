Bão số 1 đổ bộ, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa xuất hiện lũ 3-5m, một số tỉnh sẽ có lũ cục bộ

Video: Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin về đường đi và mức độ ảnh hưởng của cơn bão số 1 (Talim). Thực hiện: Minh Ngọc

Sáng nay 18/7, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai họp chỉ đạo công tác phòng, chống cơn bão số 1 (Talim).

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 7h sáng 18/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc; 108,9 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 100km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/giờ), giật cấp 12.

Khoảng 9-11 giờ hôm nay (18/7) tâm bão sẽ đi vào khu vực giữa tỉnh Quảng Ninh và Đông Hưng (Trung Quốc) với cường độ mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, khu vực Móng Cái là vùng có gió mạnh nhất ở Bắc Bộ. Lạng Sơn, Hải Phòng có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8-9; Bắc Giang, Thái Bình có gió giật cấp 7-8; Cô Tô, Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra cảnh báo mưa lũ trên các sông thuộc khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa. Ảnh: Minh Ngọc

Ông Khiêm đưa ra cảnh báo, từ 18/7 đến ngày 19/7, ở khu vực Đông Bắc, Việt Bắc có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-300mm, cục bộ có nơi trên 350mm; khu vực Tây Bắc, vùng đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm. Đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị. Cảnh báo nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái.

Từ ngày 18/7-20/7, trên các sông suối thuộc khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 3-5m ở thượng lưu, từ 2-4m ở hạ lưu. Theo ông Khiêm trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông Thương, Lục Nam có khả năng đạt mức báo động 1 - Báo động 2; đỉnh lũ khu vực thượng lưu và các sông suối nhỏ thuộc sông Đà, sông Thao, sông Lô lên báo động 1 và trên báo động 1. Các sông suối nhỏ khu vực Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Quảng Ninh (sông Tiên Yên, Ka Long) có khả năng xuất hiện lũ cục bộ.

Ông Khiêm đưa ra cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất xảy ra tại các tỉnh vùng núi, trung du phía Bắc, đặc biệt là các tỉnh: Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang, Lào Cai, Thái Nguyên và Thanh Hóa. Nguy cơ xảy ra lụt cục bộ tại các khu đô thị đặc biệt ở các tỉnh, thành phố như: Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Giang, Cao Bằng, Hà Giang, Thái Nguyên.

Vị trí và hướng di chuyển bão số 1 lúc 7h sáng 18/7 - Ảnh: NCHMF

Theo Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, tính đến 07h00 ngày 18/7, tại Quảng Ninh, Hải Phòng còn 2.577 khách du lịch lưu trú trên các tuyến đảo (Quảng Ninh 606 người, Hải Phòng 1.971 người). Chính quyền địa phương đã chỉ đạo tổ chức bố trí nơi lưu trú an toàn cho du khách.

Báo cáo của Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng cũng cho biết, tính đến 05h00 ngày 18/7, đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn khu vực từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có 12.668 phương tiện/29.812 LĐ biết diễn biến, hướng đi của bão để chủ động di chuyển vòng tránh, thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Tất cả các tàu đã vào nơi neo đậu hoặc di chuyển đến vị trí trú tránh.